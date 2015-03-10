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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۲۷

آریان با «خداحافظ» خداحافظی کرد

آریان با «خداحافظ» خداحافظی کرد

پنجمین آلبوم گروه آریان با نام «خداحافظ» بعد از مدت‏ ها صبح امروز با شعار «لطفا کپی نکنید» در بازار موسیقی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این آلبوم پر حاشیه پس از کش و قوس ‏های فراوان، با باقی مانده اعضای گروه آریان یعنی علی پهلوان، پیام صالحی، شراره فرنژاد، سیامک خواهانی، ساناز کاشمری و علیرضا طباطبایی از صبح امروز، تحت امتیاز شرکت ترانه شرقی (به مدیریت محسن رجب‏ پور) به صورت همزمان در تهران و شهرستان توزیع شد تا گروه آریان بعد از پانزده سال فعالیت در حوزه موسیقی به کار خود پایان دهد.

آلبوم «خداحافظ» شامل ۱۱ قطعه است که هشت قطعه آن از ساخته ‏های علی پهلوان، دو قطعه از ساخته‏های شراره فرنژاد و یک قطعه هم از کارهای سیامک خواهانی است. شهاب حسینی، فرشاد فارسیان و سعید مدرس در غیاب نینف امیرخاص وظیفه تنظیم قطعات آلبوم را به عهده داشته ‏اند و امیر تفرشی هم قطعات را میکس و مستر کرده است. فرزاد فخرالدینی و بابک صفرنژاد نوازندگان حرفه ‏ای گیتار الکتریک و هارمونیکا (سازدهنی) هم به عنوان نوازنده مهمان در این آلبوم حضور دارند.

 همچنین این آلبوم از فردا روی تمام سایت ‏های معروف فروش بین الملل، قابل خریداری خواهد بود و در ایران هم علاقه‏ مندان به خرید اینترنتی می ‏توانند آن را از طریق سایت بیپ تیونز تهیه کنند.

کد مطلب 2515637
علیرضا سعیدی

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