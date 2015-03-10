شهردار اصفهان قبلا هم استیضاح شده است/ باید با فساد برخورد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران با ارایه عملکردی از دور چهارم شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: در بازه زمانی ۱۸ ماهه ۱۵۰ جلسه در شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار شده است که ۷۷ جلسه به صورت علنی و مابقی نیز کمیسیون تلفیق و جلسات فوق العاده برای بررسی بودجه شهرداری بوده است.

وی تعداد مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در طول ۱۸ ماه اخیر را ۲۸۰ مورد اعلام کرد و ابراز داشت: کمتر از ۱۰ مورد از لایحه‌های شهرداری در شورای اسلامی شهر اصفهان رای نیاورده و برگشت خورده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به افزایش تعداد اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان و به دنبال آن افزایش تنوع سلیقه‌‌ها در این نهاد گفت: از این رو در شورای چهارم سعی شده است تمام مطالبات مردم در عمل تحقق یابد.

وی با بیان اینکه رویکرد دور چهارم شورای اسلامی شهر اصفهان بیش از گذشته به سمت محرومیت زدایی در محلات سیاستگذاری شده است، افزود: در این راستا تخصیص اعتبارات به پروژ‌های بزرگ شهر از جمله سالن‌های اجلاس همایش‌های بین‌المللی و میدان امام علی (ع) شیب ملایمی را پیدا کرده و قرار شده است بر خلاف گذشته که اعتبارات این دست از پروژه‌ها از جیب مردم تامین می‌شده است از اعتبارات دولتی تامین شود.

امینی در خصوص تخصیص اعتبار به محرومیت زدایی در محلات نیز بیان داشت: با توجه به اهتمام ویژه به طرح‌های محرومیت زدایی در شورای چهارم اعتبارات تخصیص یافته به این امر در سال ۹۳، ۴۵ میلیارد تومان و در سال ۹۴ نیز ۶۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

تحقق صد در صدی بودجه محرومیت زدایی شهرداری

وی ادامه داد: در سال ۹۳ علی رغم عدم تحقق ۱۰۰ بودجه شهرداری تاکنون اعتبار تخصیص یافته به مناطق محروم شهر اصفهان ۱۰۰ درصد محقق شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه مناطق محروم در عرض یم یا دو سال محروم نشده‌اند و در این بازه زمانی نیز نمی‌توان آنها را از ردیف مناطق محروم خارج کرد، افزود: در این راستا باید توجه داشته باشیم که هر چه فعالیت‌های محله محور در محلات مورد توجه قرار گیرد می‌توان با سرعت بیشتری در امر محرومیت زدایی موفق شد.

وی در خصوص راه‌اندازی سازمان گردشگری در شهرداری اصفهان نیز ابراز داشت: از آنجایی که شهرداری اصفهان با برنامه‌های مختلف و ردیف‌های اعتباری متفاوت نسبت به اجرای برخی از طرح‌ها و برنامه‌های گردشگری اقدام می‌کرد و با توجه به موقعیت مناسب اصفهان در بحث جاذبه‌های گردشگری لازم بود که شهرداری اصفهان برای کمک در این امر فعالیت‌های ساماندهی شده‌ای را داشته باشد.

امینی با بیان اینکه سازمان گردشگری شهرداری به دور از موازی‌کاری‌ها می‌تواند بازوی مناسبی برای سازمان گردشگری استان اصفهان باشد، ادامه داد: در این راستا شورای اسلامی شهر اصفهان در بودجه سال ۹۳ بودجه ۵ میلیارد تومانی را برای راه اندازی این سازمان تصویب کرد که به دلیل عدم ابلاغ اساسنامه این سازمان بودجه در نظر گرفته شده برای گردشگری در هنگام اصلاح بودجه به ردیف‌های دیگری اختصاص یافت.

وی مصوبه شورای شهر در خصوص اعتبار سازمان گردشگری شهرداری اصفهان در سال ۹۴ را نیز ۵ میلیارد تومان عنوان کرد و ابراز داشت: همچنین مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص عدم دریافت هزینه بابت صدور پروانه از متقاضیان هتل سازی از دیگر مصوبات شورای شهر برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در شهر اصفهان بوده است.

تذکر کتبی عضو شورا به شهردار در خصوص عدم ارایه لایحه حمایت از مطبوعات

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه در خصوص لایحه حمایت از مطبوعات نیز گفت: شهرداری هنوز علی رغم تذکرات اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص ارایه لایحه حمایت از مطبوعات اقدامی در این راستا انجام نداده است.

وی افزود: دو روز گذشته در خصوص عدم ارایه لایحه حمایت از مطبوعات تذکر کتبی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان را به شهردار ارایه داده‌ام.

امینی با اشاره به طرح‌های بزرگ ترافیکی شهر اصفهان برای سال آینده نیز گفت: در سال ۹۴ به سه طرح بزرگ تقاطع غیر همسطح ۲۵ آبان، تقاطع غیر همسطح میدان استقلال و کمربندی شمال اصفهان از روبروی کارخانه قند اصفهان اعتبارات خوبی اختصاص یافته است.

وی در ادامه در خصوص اخبار اعلام شده از سوی برخی از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در رابطه با فساد مالی در شهرداری اظهار داشت: مبارزه با فساد مالی و سلامت اداری یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در سال جاری بوده که به دنبال فرمایش ایشان در این راستا همایشی با عنوان همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد برگزار شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه شهرداری تهران نیز به دنبال برگزاری این همایش ملی اداره کل ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد را راه‌اندازی کرد، افزود: بنابراین باید باور داشه باشیم که مشکل فساد مالی در شهرداری اصفهان نیز وجود دارد و باید با آن مبارزه کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه منظور از فساد مالی در شهرداری فعالیت تمام کارکنان و کارمندان خدوم شهرداری را شامل نمی‌شود، اظهار داشت: در هنگام عنوان چنین مطالبی باید ضمن حفط آبروی افراد بر این نکته تاکید شود که برای مثال در شهرداری اصفهان با ۲ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بودجه حدود ۹۰ درصد از برنامه ‌ها در راستای خدمت رسانی به مردم انجام می‌شود و ۱۰ درصد آن به بیراهه برده می‌شود.

امینی با اشاره به صف کشی برخی از مدیران شهرداری اصفهان در برابر سخنگوی شورای شهر در خصوص اعلام وجود فساد مالی در شهرداری اصفهان ابراز داشت: حدود ۱۷ نفر از این مدیران علیه سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان طرح شکایت کردند که با وساطت استاندار اصفهان به عنوان رئیس شورای حل اختلاف این شکایت مرتفع شد.

شهرداری اصفهان به تذکر کتبی شورا در خصوص فساد مالی پاسخی نداده است

وی با تاکید بر اینکه تاکنون اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان مصادیق فساد مالی در شهرداری اصفهان را ارایه نکرده‌اند، ادامه داد: شهردار اصفهان نیز نسبت به تذکر کتبی شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص رسیدگی به فساد مالی در شهرداری اصفهان پاسخی نداده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: برخی از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان خواستار تبدیل تذکر کتبی به سوال از شهردار اصفهان در خصوص فساد مالی شدند که با توجه به عدم ارایه مصادیق از سوی اعضای شورا هنوز اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به اظهارات یکی از خبرنگاران در خصوص تایید سلامت اداری شهرداری اصفهان توسط سازمان بازرسی گفت: چنین چیزی از سوی سازمان بازرسی اعلام نشده است و تعداد پرونده‌های مطروحه علیه شهرداری اصفهان در این سازمان است.

امینی با تاکید بر اینکه منافع مردم در صدر تمام اولویت‌ها قرار دارد، افزود: در این راستا تاکید می‌کنم که فساد مالی در ادارات مانند سهم مهلکی است که مردم تنها آسیب‌پذیر آن هستند و از این رو به عنوان عضو شورای اسلامی شهر اصفهان چنانچه متوجه آسیبی به حقوق و منافع مردم شوم برخورد جدی خواهم داشت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه استیضاح شهردار به معنای برکناری آن نیست، افزود: شهردار اصفهان نباید از استیضاح بترسد چرا که قبلا و زمانی که در سمت روابط عمومی شهرداری بودم نیز استیضاح شده است.