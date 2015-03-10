لزوم ایجاد اشتغال برای نجات یافتگان از پدیده مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری عصر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان با تاکید بر اینکه در راستای مبارزه با مواد مخدر باید به سمت صیانت از خانواده ها برویم، عنوان کرد: خانواده هایی که درگیر پدیده شوم مواد مخدر هستند باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی همچنین خواستار ایجاد اشتغال برای نجات یافتگان از پدیده مواد مخدر شد و افزود: سازمان هایی همچون بهزیستی، اداره کل تعاون و کار و آموزش فنی و حرفه ای که وظیفه ذاتی آن ها صیانت از اشتغال افراد بهبود یافته از مواد مخدر است باید این کار را به شکل مطلوب انجام دهند.

استاندار هرمزگان ادامه داد: در بحث پیشگیری از مواد مخدر باید کار فرهنگی انجام شود چون فرهنگ زیربنای همه کارهاست و شورای فرهنگ عمومی نیز در این زمینه می تواند نقش موثری داشته باشد.

جادری با تاکید بر اینکه باید بحث مبارزه با مواد مخدر اجتماعی شود و همه دستگاهها در این خصوص پای کار باشند، اظهار داشت: مقابله با اعتیاد به مواد مخدر نیازمند کار فرهنگی و اجتماعی کردن این موضوع است و همچنین باید تلاش کنیم نشاط اجتماعی در جامعه افزایش یابد.

وی با اشاره به لزوم جمع آوری و ساماندهی متکدیان و معتادان خیابانی، بیان داشت: این کار حرکتی در راستای سلامت مردم است که باید توسط شهرداری انجام شود.

شایان ذکر است؛ در این نشست آخرین اقدامات انجام شده در خصوص برخورد با عرضه قلیان در اماکن عمومی و سامان سرای متکدیان و معتادان خیابانی در بندرعباس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.