به گزارش خبرنگار مهر، سردار ساجدی نیا صبح چهارشنبه در نخستین «جشنواره رسانه، نظم و امنیت عمومی» با تاکید بر نقش رسانه ها در ارتباط بیشتر مردم با پلیس گفت: سه ضلع مردم، رسانه و پلیس با یکدیگر ارتباط خوبی دارند و خوشبختانه رسانه ها باعث تعامل بیشتر مردم و پلیس شده اند.

وی تاکید کرد: اگر مردم مطالباتی داشته باشند این مطالبات از طریق رسانه ها به ما منتقل می شود افزود: تشکیل سامانه ۱۱۰ یکی از افتخارات پلیس است که به مدد همکاری دو سویه مردم و رسانه و رسانه با پلیس شکل گرفته است.

ساجدی نیا افزود: برگزاری این جشنواره باعث ارتباط هرچه بیشتر مردم با نیروی انتظامی می شود و تلاش ما بر این است که به کار عزیزانمان در حوزه ارزش بدهیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در ادامه با اشاره به اینکه تاسیس مرکز فوریت های ۱۹۷ هم حاصل خواسته مردم از نیروی انتظامی که به وسیله رسانه ها اعلام شده است افزود: امیدواریم بتوانیم با افزایش همکاری های رسانه ای در برگزاری آرامش، نظم و امنیت عمومی تلاش قابل قبولی داشته باشیم.