دستگیری سارق سیم و کابل برق حین سرقت در گیلاوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، صبح جمعه از دستگیری یک سارق سابقه‌دار سیم و کابل برق در شهرستان دماوند خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۲ گیلاوند حین گشت‌زنی هدفمند در ساعات بامدادی، متهم را هنگام سرقت شناسایی و در عملیاتی به‌موقع دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دماوند افزود: متهم در تحقیقات پلیس به پنج فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

ملکی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در ارتقای امنیت خاطرنشان کرد: موفقیت پلیس در کشف جرائم حاصل همکاری شهروندان است و از مردم درخواست می‌شود هرگونه تردد یا رفتار مشکوک افراد و وسایل نقلیه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.