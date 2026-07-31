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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

دستگیری سارق سیم و کابل برق حین سرقت در گیلاوند

دستگیری سارق سیم و کابل برق حین سرقت در گیلاوند

دماوند- فرمانده انتظامی دماوند از دستگیری یک سارق سابقه‌دار سیم و کابل برق حین سرقت در محدوده گیلاوند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، صبح جمعه از دستگیری یک سارق سابقه‌دار سیم و کابل برق در شهرستان دماوند خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۲ گیلاوند حین گشت‌زنی هدفمند در ساعات بامدادی، متهم را هنگام سرقت شناسایی و در عملیاتی به‌موقع دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دماوند افزود: متهم در تحقیقات پلیس به پنج فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

ملکی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در ارتقای امنیت خاطرنشان کرد: موفقیت پلیس در کشف جرائم حاصل همکاری شهروندان است و از مردم درخواست می‌شود هرگونه تردد یا رفتار مشکوک افراد و وسایل نقلیه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6904210

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