به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی، فرماندار شهرستان قصرشیرین، صبح جمعه در نشست خبری ستاد اربعین استان کرمانشاه که با حضور مدیرعامل جمعیت هلال احمر کشور در پایانه مرزی خسروی برگزار شد با قدردانی از خدمات جمعیت هلالاحمر، حضور این مجموعه در مرز بینالمللی خسروی را عاملی مؤثر در ایجاد آرامش و اطمینان خاطر زائران دانست.
وی در تشریح نقش هلالاحمر در خدمترسانی به زائران اربعین اظهار کرد: حضور نیروهای هلالاحمر در نقطه صفر مرزی فقط به معنای ارائه خدمات امدادی نیست، بلکه این حضور به زائران احساس امنیت، اعتماد و آرامش میدهد؛ موضوعی که بارها آن را بهصورت میدانی مشاهده کردهایم.
فرماندار قصرشیرین با اشاره به یکی از نمونههای عینی امدادرسانی گفت: چند روز پیش پیرمردی را دیدم که به دلیل شرایط جسمی دیگر توان ادامه مسیر را نداشت، اما با وجود خستگی شدید، به دلیل اعتقاد قلبی خود قصد ادامه سفر را داشت.
شفیعی افزود: با تماس با عوامل جمعیت هلالاحمر، در کمتر از ۱۴ دقیقه این زائر به نیروهای امدادی تحویل داده شد و خدمات لازم را دریافت کرد.
وی ادامه داد: همان روز هنگام بازگشت، این زائر را در حالی دیدم که با روحیهای بسیار خوب در حال دعا کردن بود و از خدمات نیروهای امدادی قدردانی میکرد. این صحنه برای ما بهترین نشانه از ارزش خدمات هلالاحمر بود.
تعامل هلالاحمر با دستگاههای اجرایی بسیار مطلوب است
فرماندار قصرشیرین با تقدیر از همکاری مجموعه هلالاحمر با ستاد اربعین گفت: تعامل میان جمعیت هلالاحمر و دستگاههای اجرایی شهرستان در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و این همافزایی نقش مهمی در روانسازی تردد زائران داشته است.
وی افزود: فرمانداری قصرشیرین نیز در زمینه تأمین مکان، امکانات و هر آنچه در اختیار دولت بوده، تلاش کرده است پشتیبانی لازم را از مجموعه هلالاحمر انجام دهد تا خدماترسانی بدون وقفه ادامه داشته باشد.
توجه به خسروی، تضمینکننده امنیت پایدار مرز است
شفیعی با قدردانی از حمایتهای رئیس جمعیت هلالاحمر کشور اظهار کرد: حضور میدانی دکتر کولیوند در این شرایط و حمایت از مجموعه استان، موجب تقویت توان امدادی مرز خسروی شده و امکانات اختصاصیافته تاکنون پاسخگوی نیازها بوده است.
وی تأکید کرد: هر میزان که به مرز خسروی توجه بیشتری شود، امنیت پایدار این منطقه نیز بیش از پیش تقویت خواهد شد؛ چرا که حجم بالای تردد زائران، اهمیت این گذرگاه را دوچندان کرده است.
فرماندار قصرشیرین با اشاره به راهاندازی مسیر تردد زائران از مرز سومار گفت: با تدابیر استاندار کرمانشاه و همکاری نزدیک فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص)، امسال مسیر زیارتی سومار نیز فعال شد که با وجود محدودیتهای زیرساختی، اقدامی ارزشمند و مؤثر بود.
وی افزود: حضور نیروهای هلالاحمر در آن سوی مرز نیز موجب شده خدمات امدادی مناسبی به زائران ارائه شود و این موضوع مورد توجه مسئولان عراقی قرار گرفته است.
شفیعی خاطرنشان کرد: در نشست مشترکی که با مسئولان عراقی برگزار شد، آنان بر تقویت این مسیر تأکید داشتند و معتقد بودند حضور نیروهای امدادی ایران در منطقه، نگاهها را نسبت به ظرفیت مرز سومار تغییر داده و زمینه توسعه بیشتر این گذرگاه را فراهم کرده است.
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