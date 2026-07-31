کلید اولیه آزمون ارتقای دستیاری منتشر شد/ مشارکت ۹۶ درصدی دستیاران

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و پنجمین آزمون ارتقای دستیاران تخصصی پزشکی با حضور ۱۰ هزار و ۸۱۷ دستیار تخصصی پزشکی در ۲۹ رشته امتحانی و ۴۶ حوزه سراسر کشور پنجشنبه ۸ مرداد برگزار شده است.
در این دوره آزمون ارتقای دستیاران تخصصی پزشکی بیش از ۹۶ درصد دستیاران مشارکت داشته اند. بر اساس بررسیهای اولیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت بخش قابل توجهی از غایبان این آزمون را دستیارانی تشکیل میدهند که امکان شرکت در آزمون گواهینامه را نیز داشتهاند و ترجیح دادهاند در آن آزمون شرکت کنند.
کلید اولیه سؤالات چهل و پنجمین آزمون ارتقای دستیاران تخصصی پزشکی هم اکنون در دسترس داوطلبان قرار دارد و داوطلبان میتوانند با مراجعه به سایت دانشگاه های علوم پزشکی مجری آزمون کلید اولیه سؤالات را دریافت کنند.
آزمون ارتقای دستیاران تخصصی پزشکی شامل دو بخش «ارزشیابی دروندانشگاهی» و «آزمون کتبی ارتقاء کشوری» است. ارزشیابی دروندانشگاهی با ۱۵۰ نمره، توسط گروههای آموزشی و با تأیید دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل دستیار، در سه حیطه «صلاحیت»، «عملکرد» و «رفتار حرفهای» انجام میشود.
«آزمون کتبی ارتقاء کشوری» نیز دارای ۱۵۰ نمره است و تحت نظارت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در دانشگاههای مجری برنامههای دستیاری برگزار شده است. بر این اساس، مجموع نمره ارتقای دستیار در هر سال ۳۰۰ نمره خواهد بود.
شرط قبولی در ارزشیابی دروندانشگاهی، کسب حداقل ۷۰ درصد نمره در هر یک از سه حیطه «صلاحیت»، «عملکرد» و «رفتار حرفهای» است. همچنین در آزمون کتبی ارتقاء کشوری، میانگین نمره ۲۰ درصد شرکتکنندگان برتر هر رشته در هر کلانمنطقه بهعنوان ملاک مقایسه تعیین میشود.
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