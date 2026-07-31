هشدار سطح زرد هواشناسی و نفوذ گرد و غبار به استان یزد

صادق جوادی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی اظهار داشت: بر اساس پیشبینیها، تا اواسط هفته آینده تغییرات دمایی در سطح استان ناچیز خواهد بود، اما پدیده غالب در روزهای پیش رو، وزش باد بهنسبت شدید و خیزش گرد و خاک است.
جوادی با اعلام صدور هشدار سطح زرد شماره ۳۰ هواشناسی گفت: طی امروز و فردا، وزش باد شدید و انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور به استان مورد انتظار است.
وی ادامه داد: این پدیده جوی موجب «کاهش کیفیت هوا»، «کاهش دید افقی» و احتمال «اختلال در ترددهای جادهای» خواهد شد. همچنین خطر آسیب به سازههای موقت از جمله مواکب و بنرهای تبلیغاتی دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی استان یزد به شهروندان بهویژه گروههای حساس جامعه توصیه کرد: از فعالیتهای طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند. با توجه به احتمال کاهش دید افقی، رانندگان در ترددهای جادهای احتیاط لازم را داشته باشند و نسبت به ایمنسازی سازههای موقت و بنرها اقدام شود.
جوادی در پایان به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و افزود: در شبانهروز گذشته، شهرستان بافق با ثبت دمای ۴۰ درجه سانتیگراد گرمترین و منطقه علیآباد با دمای ۱۳ درجه، خنکترین نقاط استان بودند.
وی گفت: همچنین مرکز استان و شهر یزد در گرمترین ساعات به ۳۷ درجه و در خنکترین ساعات صبح امروز به دمای ۲۵ درجه سانتیگراد رسید.
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