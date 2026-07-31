یکی از شهدای حادثه تروریستی شادگان گیلانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعرسانی پلیس، در پی حادثه تروریستی و درگیری با اشرار مسلح در شهرستان شادگان استان خوزستان، ستوانسوم شهید سینا سیاهنژاد در هشتم مردادماه ۱۴۰۵ در حین انجام مأموریت به مقام والای شهادت نائل آمد.
شهید والامقام سینا سیاهنژاد از حافظان نظم و امنیت و اهل روستای هندخاله شهرستان صومعهسرا در استان گیلان بوده که در راه دفاع از امنیت و آرامش مردم، جان خود را فدا کرد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس گیلان ضمن تبریک و تسلیت شهادت این شهید گرانقدر به محضر خانواده معظم شهید، همکاران گرامی و مردم شریف استان گیلان، اعلام کرد: زمان و مکان مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر این شهید والامقام، به محض انتقال پیکر پاک وی به استان گیلان، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
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