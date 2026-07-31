اسپیس ایکس ماهواره جاسوسی به مدار زمین برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، طی این عملیات یک موشک فالکون ۹ از مقر فضایی کیپ کاناورال در ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد و ماموریت NROL-95 برای «اداره ملی شناسایی آمریکا»(NRO) به این ترتیب آغاز شد.

این پرتاب در ساعت ۷:۱۰ دقیقه به وقت گرینویچ انجام شد.

همچنین بوستر نخست موشک فالکون ۹ حدود ۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه پس از پرتاب با موفقیت به زمین بازگشت و در کیپ کاناورال فرود آمد. بر اساس توضیحات مأموریت اسپیس‌ایکس، این هفتمین پرواز بوستر مذکور بود.

اطلاعات اندکی درباره این ماموریت وجود دارد. NRO نیز که اپراتور ناوگان ماهواره های جاسوسی این کشور است نیز هیچ جزئیاتی درباره محموله یا فعالیت های آن ارائه نکرده است.

آژانس مذکور از نشان ماموریت NRO-95 رونمایی کرده که عکس یک راسو با حالتی تهاجمی و دندان‌های نمایان را در پس‌زمینه‌ای از آسمان شب به تصویر می‌کشد و عبارت «ما قهرمان هستیم» نیز در حاشیه پایینی آن نقش بسته است.

مأموریت NROL-95 چهارمین پرتاب اداره ملی شناسایی آمریکا در سال ۲۰۲۶ بود. سه مأموریت پیشین، یعنی NROL-105 در ژانویه، NROL-172 در ماه مه و NROL-179 در ژوئن نیز با استفاده از موشک‌های فالکون ۹ از پایگاه نیروی فضایی وندنبرگ در ایالت کالیفرنیا به فضا پرتاب شده بودند.

این سه ماموریت با هدف توسعه منظومه موسوم به «معماری توزیع‌شده» (Proliferated Architecture) متعلق به NRO انجام شدند. قرار است این منظومه‌ شامل صدها ماهواره شناسایی کوچک، کم‌هزینه و مقرون‌به‌صرفه در مدار زمین باشد.