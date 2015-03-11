نشست اتاق فکر شهرستان گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی خاکی، فرماندار گرگان پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه اتاق فکر شهرستان گرگان، گفت: این اتاق به منظور بررسی مسائل اجتماعی با رویکرد دولت تدبیر و امید و اینکه دستگاه های شهرستان برای حل معظلات کمک کنند تشکیل شد.

وی افزود: در این اتاق همه نیازمندی ها و نیازسنجی ها با ایده و فکر کارشناسی و با توجه به توانمندی، اختیارات و تجاربی که دستگاه های اجرایی دارند بررسی خواهد شد.

وی بیان کرد: یکی از آیتم های توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی جوامع بشری نوع استفاده آن ها از فکر و اندیشه صاحب نظران جامعه است.

خاکی اظهار کرد: هرچه جوامع بشری بتوانند از اندیشه سرمایه های انسانی استفاده کنند نشانگر این است که توسعه یافته اند یا چه میزان در حال توسعه اند.

وی گفت: گرگان به عنوان شهرستانی که در همه زمینه ها در حال توسعه است باید پیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

خاکی افزود: اتاق فکر باید تلفیقی از فکر و قدرت و دانش را در اختیار مدیریت قرار دهد و برای ایجاد تحول در سیاستگذاری ها و اجرای فعالیت های اجرایی با خروجی بهتر برنامه ریزی کند.

فرماندار گرگان با تاکید بر این که باید این برنامه های به صورت کیفیت انجام شود، ادامه داد: برنامه های ریزی ها باید به صورت کارو ایده در اختیار سازمان قرار گیرد.

وی بر مردمی بودن خروجی اتاق فکر تاکید کرد و افزود: همه تلاش کنیم گروه هدف را شناسایی و از اندیشه آنها بر اساس تخصص و سلایقشان استفاده کنیم.

خاکی تصریح کرد: باید داده های علمی در کنار فعالیت های ما قرار گیرد و با استفاده از داده های علمی به آسیب شناسی فعالیت ها بپردازیم.