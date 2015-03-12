به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین همایش بین‌المللی بانوان قرآن‌پژوه با محوریت «قرآن و امام زمان(عج)» با حضور مسئولان و فعالان قرآنی صبح امروز ۲۱ اسفندماه از ساعت ۸:۳۰ با تلاوت قرآن و پخش سرود ملی در سالن همایش‌های برج میلاد تهران آغاز شد.

قرائت پیام آیت‌الله العظمی سبحانی و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر بخشهای این همایش خواهد بود.

سخنران ویژه این همایش حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق نوری است که پس از سخنرانی، لوح سپاس و هدایای بانوان قرآن‌پژوه را اهدا می‌کند.

در این همایش ۲۵ از بانوان ممتاز و شاخص قرآنی ایرانی و خارجی در رشته‌های پژوهش، تفسیر، هنر، قرائت و... معرفی و تکریم می‌شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد احمدی، دبیر همایش بانوان قرآن‌پژوه، احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران و محمدباقر قالیباف، شهردار تهران دیگر سخنرانان این همایش خواهند بود.

بخش دوم برنامه‌های همایش بین‌المللی بانوان قرآن‌پژوه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ خواهد بود که در این بخش حجت‌الاسلام والمسلمین احمد عابدی، رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن به سخنرانی با موضوع «شمیم رحمت گسترده امام زمان(عج) در عصر ظهور» سخنرانی می‌کند و حجت الاسلام محمد عبداللهیان دبیر علمی دوازدهمین همایش بین‌المللی بانوان قرآن‌پژوه نیز به ارائه گزارشی درباره نحوه برگزاری این دوره از همایش می‌پردازد.

ارائه مقالات توسط پژوهشگران ایرانی و پژوهشگران جهان اسلام از دیگر بخش‌های پیش‌بینی شده برای دوازدهمین همایش بین‌المللی بانوان قرآن‌پژوه است.

مرکز فرهنگی بانوان قرآن پژوه وابسته به مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(ع) مستقر در قم به ریاست حجت الاسلام محمد عبداللهیان بیش از ۱۰ سال پیش با هدف شناسایی و معرفی بانوان ممتاز قرآنی راه اندازی شد. این مرکز جهت شناسایی زنان فعال در حوزه قرآن راه اندازی شد که در این راستا ضمن معرفی آنان، حمایت‌هایی جهت ارتقای سطح علمی و پژوهشی و هنری آنان انجام می‌گیرد.

بیش از ۱۰ هزار پایان نامه قرآنی بانوان قرآن پژوه در اختیار این مرکز است که در کتابخانه ای گردآوری شده و مقالات آن در نشریات و تخصصی معرفی و چاپ شود.

همایش بین‌المللی بانوان قرآن‌پژوه هر ساله به ابتکار مرکز فرهنگی بانوان قرآن‌پژوه وابسته به مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(ع) و با همراهی سازمان‌ها و نهادهای قرآنی کشور، جهت تجلیل و تکریم بانوان پژوهشگر و هنرمند در عرصه قرآنی برگزار می‌شود.