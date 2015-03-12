پنجمین همایش عرصه ها و روش های حدیث پژوهی در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین همایش عرصه ها و روش های حدیث پژوهی، شامگاه چهارشنبه، با قرائت پیام آیت الله صافی گلپایگانی در مشهد مقدس برگزار شد.

آیت الله صادقی گلپایگانی طی پیامی که در این همایش قرائت شد بیان کرد: «با عرض سلام و ادب به حضّار محترم حضرات فضلاء و محققین عالی مقام که در این همایش نورانی شرکت کرده اند حقیر خودم را کوچک تر از آن می دانم که درباره جایگاه بلند حدیث و کلام نورانی امام و نقش مهمّ آن در استنباط احکام عرضی داشته باشم، امّا همین قدر باید عرض کنم که آنچه ما امروز می توانیم به عنوان بالاتریان و برترین قانون برای هدایت انسان ها و سبک برتر زندگی و حقوق جوامع بشری به دنیا ارائه دهیم، همه بعد از کلام نورانی وحی و قرآن کریم، استفاده شده از احادیث و روایات حضرات ائمه معصومنین علیهم السلام است که بنابر حدیث شریف ثقلین؛ عِدل قرآن و حجّت و دلیل و برهان است.

در ادامه این پیام آمده است؛ «فقهاء بزرگ ما در طول تاریخ از زراره ها و ابان بن تغلب ها و هشام بن سالم ها گرفته تا مانند شیخ طوسی و علّامه حلّی و صاحب جواهر و مثل استاد اعظم ما مرحوم آیة الله العظمی بروجردی و صدها فقیه دیگر همه خود را ریزه خوار مائده گسترده و با برکت حدیث می دانند.

هزاران کتاب فقهی که تا به حال نوشته شده از یک رساله کوچک درباره یک فرع کوچک فقهی تا یک موسوعه بزرگ ده جلدی فقهی که با زحمات بسیار زیاد و طاقت فرسای علماء ما نوشته شده اند؛ همه نمایانگر این است که روایت اهل البیت علیهم السلام به آنها چنان ذوق و شوق داده که با تحمّل مشکلات، سر از پا نشناخته و خود را در اقیانوس بیکران این نعمت بزرگ الهی غرق نموده و مدال پر افتخار فقاهت و اجتهاد را برای خد کسب نموده اند فطوبی لهم ثمّ طوبی لهم.

آیت الله صادقی گلپایگانی در ادامه این پیام گفته است؛ امروز ما بدون اغراق می توان به دنیا اعلام کنیم که فقه اهل البیت علیهم السلام تنها سفینة نجات بشریت از گرفتاری ها و امواج فتنه ها و کجی ها می باشد. آنچه انسانی به آن احتیاج دارد، فقه شیعه آن را بیان نموده و بیان خواهد کرد.

حقیر خاضعانه از علماء بزرگ حوزه های علمیه می خواهم که با تبیین روش فقهای سلف و با بزرگداشت مقام علمی آنها به طلاب عزیز توصیه کنند که الگوی بلند آنان در رسیدن به مدارج بزرگ علمی و معنوی، فقیهان بزرگوار و عالی مقام یم باشند.

حقّاٌ آنها چراغ فروزان تاریخ علم و ادب و کمال هستند. نباید نقش بزرگ آنان را در تربیت انسان ها و در تحوّل تاریخ و انقلابات نادیده گرفت؛ حتی بسیاری از آنان برای نشر علوم اهل البیت علیهم السلام جان شیرین خود را در این راه فدا نموده و شربت شهادت نوشیده اند.

در خاتمه از حضّار محترم بزرگان حوزه که در این جلسه با عظمت تشریف دارند تقدیر و تشکّر نموده و مزید توفیقات آنان در نشر معارف نورانی اهل البیت علیهم السلام را از خداوند متعال مسئلت دارم.