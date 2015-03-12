حدیث یکی از بزرگترین منابع شناخت اسلام به جوامع گوناگون است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی اشرفی شاهرودی شامگاه چهارشنبه، در پنجمین همایش عرصه ها و روش های حدیث پژوهی، بزرگترین منبع برای شناخت و احکام مقدس دین اسلام را قرآن، سنت، حدیث، اجماع و عقل دانست و اظهار کرد: در آیات قرآن کریم ۵۰۰ آیه در خصوص احکام وارد شده است که این آیات یا مجمل است و یا اینکه برای درک آن نیازمند مختصات و مقیداتی هستیم.

وی ادامه داد: این ۵۰۰ آیه با وجود احکام بیکران اسلام و جاودانه بودن دستورات دین کافی نیستند و براساس اعتقادی که در پیروزی از ائمه اطهار(ع) داریم که همه چیز در قرآن موجود است ولی شناخت مجموع آیات قرآن و استخراج همه مفاهیم آن کار ما نیست.

وی در خصوص مسئله اجماع گفت: از دیدگاه شیعه اجماعی اعتبار دارد که کاشف از رأی امام معصوم باشد که این مسئله به ندرت روی می دهد و لذا نمی توان به اجماع منقول به دیده حجت الهی نگریست.

مدرس خارج فقه و اصول با اشاره به اینکه فقه ما به طور کلی می توان گفت مستند است به روایاتی که از مجرای وحی به ما رسیده است، افزود: در مسایل اخلاقی و مسائل اعتقادی نیاز مبرمی به روایات و حدیث داریم و باید گفت بزرگترین منبع برای شناخت اسلام به جوامع گوناگون باب حدیث است.

وی با اشاره به اینکه حضرت علی(ع) اولین شخصی بود که آنچه پیامبر(ص) ابلاغ می فرمودند را ثبت و ضبط می نمودند، گفت: کتاب حضرت علی(ع) در این خصوص که برابر هفتاد زراع بوده و این اولین کتابی است که در حقیقت بیان احکام و مسایل اسلام به دست حضرت علی(ع) نوشته شد دست به دست و سینه به سینه به ائمه اطهار(ع) منتقل گشت تا اینکه اکنون در نزد صاحب الامر(عج) قرار دارد.

آیت الله اشرفی شاهرودی با بیان اینکه ائمه اطهار(ع) اهتمام بسیار به این نکته داشته اند که دستورات دین توسط اصحاب حفظ شود و به نسل های بعد منتقل شود، افزود: این اهتمام شدید و دستور ائمه اطهار(ع) موجب شد که امثال بعضی از اخباریون دین به اهتمام ائمه توجه کرده و موجب یقین صدور کتاب های اربعه شده است.

وی اشاره ای به اهتمام بلیغ مرحوم کلینی در جمع آوری روایات ائمه اطهار(ع) در طول ۲۰ سال داشت و بیان کرد: اگر بنا بود هر حدیثی توسط مرحوم کلینی نوشته شود این مسئله ۲۰ سال به طول نمی انجامید و مرحوم کلینی بر منبع روایات اهتمام ویژه داشته است.

این مدرس خارج فقه و اصول کتب اصول کافی را یکی از بزرگترین کتب ارزشمند شیعه بعد از قرآن دانست و تصریح کرد: برخی می گویند تنها ۵۰۰ روایت از کتب اصول کافی معتبر است و مناقشه در اسناد کتب اصول کافی دلیل بر ضعف آن هاست.

وی ادامه داد: با وجود اینکه کتبی همچون کتب اصول کافی بزرگترین منبع برای استخراج احادیث به شمار می رود اما نمی توان به یقین گفت که تمام احادیث این کتاب ها از لسان مبارک ائمه اطهار(ع) گفته شده و از طرفی نیز نمی توان این همه کوشش بزرگان فن حدیث را نادیده انگاشت.

آیت الله اشرفی شاهرودی افزود: هر چه راوی حدیث از حیث مقام علمی و عملی و تقوا از درجه بالاتری برخوردار باشد مسلم است که عظمت حدیث بیشتر است و بهتر می توان به این چنین حدیثی استناد کرد.