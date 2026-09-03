به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر از اسکندر پاسالار فرماندار عسلویه به پاس پیگیری‌های مستمر و اقدامات مؤثر در حوزه مدرسه‌سازی و توسعه فضاهای آموزشی شهرستان، به عنوان مدیر برتر و سفیر مدرسه‌سازی تقدیر و تجلیل شد.

ارسلان زارع در این نشست با اهدای لوح سپاس، از تلاش‌ها و پیگیری‌های فرماندار عسلویه در راستای رفع موانع پروژه‌های آموزشی و تسریع در روند احداث و تکمیل مدارس شهرستان قدردانی کرد.

در یک سال و نیم گذشته، با ورود جدی و پیگیری‌های مستمر فرماندار عسلویه و همکاری دستگاه‌های متولی، عملیات اجرایی ۱۳ پروژه مدرسه‌سازی که پیش از این راکد و متوقف بودند، مجدداً آغاز شده است.

این اقدام نقش مهمی در شتاب‌بخشی به توسعه زیرساخت‌های آموزشی شهرستان داشته استرییس شورای آموزش و پرورش شهرستان عسلویه در این مراسم اشاره کردند سرانه فضای آموزشی در ابتدای دولت از ۵.۷ به ۷.۱۱ مترمربع رسیده است که در سطح استان دارای جایگاه ممتازی است.

همچنین طی سال گذشته یک مدرسه تیپ بزرگ در شهر عسلویه کلنگ زنی شد و چندین مدرسه در شهرستان عسلویه به بهره‌برداری رسیده و روز گذشته نیز یک مدرسه دیگر در شهر بیدخون افتتاح شد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، دو مدرسه دیگر نیز در ماه‌های آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

بخش دیگری از پروژه‌های مدرسه‌سازی شهرستان نیز در حال اجراست و تعدادی از این پروژه‌ها به پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد رسیده‌اند.

با تداوم این روند و پیگیری‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود بخش قابل توجهی از پروژه‌های آموزشی شهرستان تکمیل شده و تا دو سال آینده، مدارس در حال اجرای شهرستان عسلویه به بهره‌برداری برسند.

توسعه فضاهای آموزشی و رفع کمبودهای زیرساختی مدارس، از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهرستان عسلویه است و فرمانداری با همکاری اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، آموزش و پرورش ‌و مجموعه‌های مسئول، روند اجرای این پروژه‌ها را به‌صورت مستمر دنبال می‌کند.