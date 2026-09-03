به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، رئیس‌جمهور لبنان در دیدار با وزیر تجارت خارجی و همکاری‌های توسعه‌ای هلند، وضعیت سیاسی و امنیتی لبنان و منطقه و روابط دوجانبه و راه‌های تقویت همکاری بین کشورش و هلند را بررسی کرد.

بر اساس این گزارش، «جوزف عون» در این دیدار گفت: اسرائیل از طریق تداوم بمباران، تخریب روستاهای جنوبی که در اشغال دارد، به نقض توافق چارچوبی که در مذاکرات لبنان-آمریکا-اسرائیل در واشنگتن به دست آمده بود، ادامه می‌دهد.

وی تأکید کرد: ارتش در مناطق آزمایشی که در آن‌ها بازاستقرار یافته، به وظایف خود به‌طور کامل عمل می‌کند و هر آنچه غیر از این گفته می‌شود، با هدف بدنام کردن ارتش و تردید در نقش و تعهد آن به تصمیمات مقامات سیاسی است.

عون تصریح کرد: بازسازی جنوب مسئولیت دولت لبنان است، اما این امر در سایه تداوم اشغالگری اسرائیل امکان‌پذیر نیست.

رئیس جمهور لبنان همچنین بر اصرار این کشور بر بقای نیروهای «یونیفل» در جنوب به دلیل نقش مهمی که ایفا می‌کنند، تأکید کرد و افزود: اگر تمدید مأموریت این نیروها ممکن نباشد، لبنان از هر کشور برادر یا دوستی که مایل به تکمیل اقدامات یونیفل باشد، به‌ویژه در ارائه حمایت به ارتش و اهالی جنوب در زمینه‌های انسانی، اجتماعی، بهداشتی و آموزشی استقبال می‌کند؛ و رایزنی‌ها برای یافتن فرمول قانونی برای چنین حضور بین‌المللی در جریان است.