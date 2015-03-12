گلزار شهدای البرز عطرافشانی و غبار روبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت آغاز هفته گرامیداشت شهدا و سالرزو تاسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در آیینی متمرکز، گلزار شهدای 400 دستگاه کرج غبارروبی و عطرافشانی شد.

در مراسم غبارروبی گلزار شهدای 400 دستگاه کرج مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، شماری از مسئولان و خانواده های معظم شهدا، بسیجیان و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند.



در این مراسم مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران البرز در سخنانی کوتاه به بیان رشادت های شهدا پرداخت و گفت: ایثارگری و جانفشانی شهدای هشت سال دفاع مقدس الگویی برای تمام مردم آزاده جهان است.

وی زمان شناسی و ادای وظیفه در قبال دین و ارزش ها را دو رسالتی نام برد که شهدا به خوبی آن را انجام دادند و افزود: هر کس به این دو رسالت عمل کند در دل مردم جای خواهد داشت.

شرکت‌کنندگان در این آیین با نثار شاخه‌ های گل زمان تجدید بیعت با شهدای جنگ تحمیلی، یاد و خاطره حماسه‌ سازی‌ ها و ایثارگری‌ های شهدای والامقام را گرامی داشتند.