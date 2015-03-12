تابلوی اعلانات فرهنگی در ورودی مساجد اردبیل نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقا ظهر پنج شنبه در حاشیه عملیات اجرایی این طرح تصریح کرد: تابلوی اعلانات فرهنگی با هدف اطلاع رسانی گسترده برنامه های فرهنگی هنری مساجد و کانون مساجد نصب می شود.

وی با اذعان به نصب تابلو در ۷۰ مسجد تاکید کرد: پیش از این مساجد تابلوهای فرهنگی داشتند که دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد با هدف اطلاع رسانی گسترده فعالیت های فرهنگی هنری در نظر دارد تابلو های جدید نصب کند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان افزود: حتی در شکل ظاهری تابلو ها تلاش ما بر نوآوری است تا بتوان وجه جدیدی از کارکردهای مساجد را تعریف کرد.

سقا معتقد است کارکرد مسجد محدود به برگزاری برنامه های مذهبی و مناسبات مذهبی و نماز نیست و مساجد رکن کلیدی در جوامع اسلامی دارند.

وی با اذعان به اینکه مسجد پایگاه فعالیت های مختلف در طول تاریخ اسلام بوده است، اضافه کرد: در واقع دلیل شکل گیری کانون های فرهنگی هنری مساجد قائل شدن کارکردهای جدید به مساجد است.

به گفته مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد، مساجدی که برخوردار از کانون هستند در اولویت نصب تابلو خواهند بود و در عین حال این طرح برای تمامی مساجد به اجرا درخواهد آمد.

وی افزود: کانون ها می توانند برنامه های مختلف خود را از طریق تابلو ها اطلاع رسانی کرده و حتی در عضو گیری از قابلیت تابلوها استفاده کنند.