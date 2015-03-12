پایداری نظام مستلزم حمایت از ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی ادیب یزدی ظهر پنجشنبه در سومین یادواره سرداران و ۲۰ شهید همیشه جاوید منطقه پهناب شهرستان جویبار با اشاره به اینکه فاطمه زهرا نقش بارزی از دفاع از ولایت در تاریخ داشته است، اظهار داشت: ضمانتنامه اسلام وجود بانو فاطمه زهرا (س) بوده که دین خدا را از زیر دست مشتی منافق و بد سگال بیرون آورد.

وی با بیان اینکه ائمه معصومین در ۱۴۰۰ سال گذشته به حضور تکفیری ها اشاره کرده بودند، افزود: بانو فاطمه زهرا اجازه نداد دین خدا توسط داعشی های جنایتکار به تاراج برود.

مدیرکل ستاد کل نیروهای مسلح کشور با اشاره به اینکه برای پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران همواره باید پشتیبان ولایت فقیه باشیم، اذعان داشت: بیش از ۲۰ سال از رهبری این ابرمرد بزرگ تاریخ می گذرد و هیچ فاصله ای بین رهبری ایشان و امام راحل نبوده است.

حجت الاسلام ادیب یزدی با بیان اینکه برگزاری یادواره شهدا باید پیامی بهمراه داشته باشد، گفت: پشت صحنه این مراسم ها بسیار زیباست و نشان از انسجام و اعتقاد افرادیست که به مقام شامخ شهدا ایمان دارند.

وی با اشاره به اینکه نخبگان و جوانان کشور باید این انسجام و اطاعت از محوریت نظام را مورد توجه قرار دهند، تصریح کرد: توجه به دلسوزان نظام و پیگیری اهداف رهبر انقلاب تکلیف همه مردم ایران اسلامی است و نباید بر سر این مسئله دچار تردید شویم.

ادیب یزدی با بیان اینکه برگزاری یادواره شهدا در کشور حس خوش بینی، فداکاری و حسن ظن را بین مردم ساری و جاری می کند، اظهارداشت: نتیجه این مراسم ها باید به گونه ای باشد که تعداد زندانیان در کشور کاهش یابد چرا که کثرت پرونده های شکایت وقت بسیاری از قوه قضائیه گرفته و رسیدگی به این همه پرونده کار دشواری است.

وی بیان کرد: شان جامعه اسلامی شهید داده و شهید پرور نیست که باید جدال و اختلافات را کاهش و در این یادواره ها باید دردهای واقعی جامعه ارائه و نتیجه آن در انعکاس عملی مردم مشاهده شود.