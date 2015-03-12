تراکتورسازی ایران برای ۴۰۰ شرکت قطعه سازی اشتغال ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفتح ابراهیمی ظهر پنج شنبه در مراسم رونمائي از اوّلين تراكتور سنگين كشور در كارخانجات گروه صنعتي تراكتورسازي ايران در تبريز که با حضور حجتي وزير جهاد كشاورزي، معاونين وی، استاندار آذربايجان شرقي و نمايندگان آذربایجان شرقی در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، گفت: تراکتورسازی ایران با تکمیل زنجیره تولید انواع تراکتور برای ۲۰۰ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه این مجموعه صنعتی توانمندی ها و پتانسیل های خوبی در زمینه تولید محصولات جدید دارد، افزود: در تراکتورسازی ایران علاوه بر تولید تراکتور، انواع موتور در بخش های کشاورزی، صنعتی و خودرو برای تجهیزات و دستگاه ها تولید می شود.

ابراهیمی در خصوص ساخت تراكتور سنگين نیز در این مجموعه گفت: این تراکتور دارای گیربکس سنکرون و خزشی، سامانه هیدرولیکی، فرمان هیدرو استاتیک، ۱۲ دنده جلو و پنج دنده عقب است که با رعایت استانداردهای آرگونومیک تولید شده است.

وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تراکتور سنگین برای این شرکت کمتر از دو میلیارد ریال است، ابراز داشت: نمونه خارجی این نوع از تراکتورها که با عمق زیادی شخم می زند با قیمت بیش از چهار میلیارد ریال در بازار ایران عرضه می شود.