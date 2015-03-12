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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۴۵

حجت الاسلام حمیدی:

آموزش های شهروندی به دانش آموزان تبریزی ارائه می شود

آموزش های شهروندی به دانش آموزان تبریزی ارائه می شود

تبریز- معاون فرهنگی اجتماعی شهردار تبریز گفت: آموزش های شهروندی به دانش آموزان تبریزی ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمدی حمیدی ظهر پنج شنبه در نشست مشترک شهردار تبریز، مدیران آموزش و پرورش استان  و شهرداران مدارس اظهار داشت: طی مدتی که از اعطای احکام شهرداران مدارس توسط شهردار محترم تبریز می گذرد، چندین جلسه توجیهی برای این شهرداران کوچک با حضور مدیران فرهنگی مناطق و مدیران و معاونان پرورشی مدارس برگزار گردیده و طی آن، مطالب و نکته نظرات این عزیزان هم مد نظر قرار گرفته و توصیه هایی هم به آنان ارائه شده است.

وی درباره برنامه های آتی مربوط به شهرداران مناطق، تصریح کرد: جلسات آینده ما با این شهرداران با محوریت آموزش های شهروندی خواهد بود و در عین حال تلاش خواهیم کرد با برگزاری اردوهای ویژه، این عزیزان را با حوزه های فعالیت خود، بیشتر آشنا کنیم.

هم چنین در ادامه، معاون برنامه ریزی و توسعه شهردار تبریز، با اشاره به وجود سامانه ارتباط  دو طرفه بین شهروندان و شهرداری گفت: این سامانه تحت عنوان نظام پیشنهادات شهروندان ایجاد شده است و شهرداران مدارس و مدیران محترم آموزش و پرورش نیز می توانند نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه امور شهر و شهرداری، در این سامانه ثبت کنند.

رمضانی تاکید کرد: نظرات و پیشنهادات برگزیده، ضمن این که مورد استفاده قرار می گیرند، جوایز ارزنده ای را نیز کسب خواهند کرد.

کد مطلب 2516954

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