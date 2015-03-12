ظرفیت آب گلستان پاسخگوی کشاورزی سنتی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد رضا رضوی، ظهر پنجشنبه، در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که در استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: استان ما در منطقه خشک قرار دارد و به همین دلیل پتانسل تبخیر استان بسیار بالا است ولی متاسفانه ما در این وضعیت اضطرار کشاورزی سنتی داریم که در استان ما دیگر پاسخگو نیست.

وی افزود: طی ۱۰ سال گذشته گلستان هشت سال با وضعیت خشکسالی رو به رو بوده است و با توجه به عدم بارش ها به ویژه بارش برف در استان ذخیره آبی نداریم.

رضوی با بیان این که میانگین دمای هوا در سال جاری دو و سه دهم درجه افزایش داشته است گفت: افزایش دما مساوی با باران و برف کمتر است که این نشان از تغییر اقلیم در کره زمین دارد و ما باید بابرنامه ریزی خود را با این تغییر اقلیم وفق دهیم.

کشاورزی استان با توجه به تغییر اقلیم تغییر کند

مدیرکل هواشناسی استان تغییرات نامنظم الگوهای بارندگی، افزایش پدیده های جوی مانند خشکسالی و سیل و و آتش سوزی جنگل را از دیگر نتایج تغییر اقلیم ذکر کرد و گفت: بهره وری آب در کشوربسیار پایین است و ۹۰ درصد آب ما در بخش کشاورزی مصرف می شود و با توجه به پیامدهای تغییر اقلیم باید کشاورزی ما تغییر کند.

وی با بیان این که در کشور ما آب قیمتی ندارد و به همین دلیل بی ارزش است گفت: ما حتی به دلیل خشکسالی کم کم به سمت از دست دادن جنگل ها نیز پیش می رویم.

رضوی تصریح کرد: کشت محصولات غیر استراتژیک، حفر چاه های غیر مجاز، کاشت برنج و چرای بیش از حد دام در مراتع از دیگر عوامل تشدید کننده بحران آب در استان است.

وی افزود: در ۲۰ نقطه از استان دستگاه ها پایش اقلیم را مستقر کرده ایم گفت: برای این ،۲۰ دستگاه یک میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان اعتبار نیاز بود که تاکنون هفتصد میلیون تومان آن اختصاص یافته است و ۱۰ دستگاه کامل مستقر شده است.

سامانه مانیتورینگ در هواشناسی راه اندازی می شود

مدیر کل هواشناسی از تجهیز سامانه مانیتورینگ در هواشناسی استان خبر داد و گفت: شروع مکان یابی برای تاسیس ایستگاه های پایش سیل نیز در دستور کار ما قرار دارد و به شرط تامین اعتبار تا سال ۹۴ اجرایی می شود.

رضوی افزود: هواشناسی گلستان نیازمند یک رادار است که اعتباری ۵۰ میلیارد ریالی برای خرید آن نیاز است که باید از محل اعتبارات ملی تامین شود.