به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که دولت این کشور به طور مداوم در حال توسعه یک اقتصاد مبتنی بر عرضه است و توجه ویژه‌ ای به عرضه کالاها و برندهای داخلی دارد.

نخست وزیر روسیه در این خصوص اضافه کرد: زیرساخت‌ های لازم برای این منظور، نه تنها در داخل کشور، بلکه در کشورهای دوست نیز در حال ایجاد شدن است و تجارت ما در حال سوق پیدا کردن از اروپا و آمریکا به بازارهای چین، هند، آسیای میانه، آفریقا و خاورمیانه (غرب آسیا) است.

میخائیل میشوستین در ادامه از تلاش کشورش در این مسیر دفاع و بر عزم مسکو برای طی این راه تأکید کرد.