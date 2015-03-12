خط تولید نورد دو غلطکی در کارخانه جهان فولاد غرب افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از ظهر پنج شنبه در سفر خود به کرمانشاه از کارخانه جهان فولاد غرب بازدید کرد.

نعمت زاده در این بازدید، دستگاه خط تولید نورد دو غلطکی را در کارخانه جهان فولاد غرب افتتاح کرد.

مدیر این خط تولید در حاشیه این بازدید، هزینه نمونه خارجی دستگاه را ۱۰ میلیون یورو عنوان کرد و گفت: با اعتباری کمتر از ده میلیارد ریال، این خط تولید توسط مهندسین کارخانه ساخته شده و کاملا بومی است.

علیرضا مولایی افزود: تولید سالانه این دستگاه می تواند، ماشین آلات سنگین مورد نیاز یک کارخانه را تولید کند.

گفتنی است، وزیر صنعت و معدن صبح امروز همچنین از از واحد صنعتی دانش بافت البرز در شهرک صنعتی بیستون و مجتمع صنعتی تایر کورد نیز بازدید کرد.