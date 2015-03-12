به گزارش خبرگزاری مهر، در دوازدهمین همایش بین‌المللی بانوان قرآن‌پژوه که امروز ۲۱ اسفندماه، در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد، بانوان برگزیده این همایش در بخش پژوهشگران، هنرمندان، فعالان قرآنی و بین‌الملل معرفی و تجلیل شدند.

پژوهشگران قرآنی

آسیه تحویل‌داران، استاد برجسته و پیشکسوت قرآن

شهین قهرمان‌ایزدی، پژوهشگر موفق علوم و معارف قرآن کریم

طاهره محسنی، نویسنده توانا و پژوهشگر برجسته علوم معارف قرآن

نرجس موسوی‌اندرزی، پژوهشگر نواندیش و موفق و حافظ کل قرآن

نفسیه فقیهی‌مقدس، مدیر موفق و پژوهشگر توانا علوم و معارف قرآن

مرضیه محصص، پژوهشگر موفق و توانای علوم و معارف قرآن

نانسی ساکی، پژوهشگر توانای علوم و معارف قرآن کریم

هنرمندان قرآنی

مینا مختاریان، هنرمند توانا در رشته نگارگری

سیده‌طاهره هاشمی‌پور، هنرمند موفق در رشته نقاشی خط

زهرا مظفری، هنرمند توانا در رشته معرق

نسرین کاردانی، هنرمند توانا در رشته سوزن‌دوزی

مریم نوروزی، هنرمند توانا به خط ثلث

قاریان، حافظان، مدیران و مربیان قرآنی

راضیه سیدخاموشی، معلم، مربی پیشکسوت قرآن کریم

طیبه بابایی، قاری ممتاز قرآن کریم

آمینه عادلی‌فر، مربی، داور و مدیر موفق قرآن کریم از بانوان اهل تسنن

زهرا نقی‌زاده، مدیر موفق فعالیت‌های قرآنی

سکینه سبزیان، حافظ کل و مدیر موفق فعالیت‌های قرآنی

بخش بین‌الملل همایش

دکتر منجیه النفزی السواحلی از تونس

فاتوبتا گیوپ از سنگال

دکتر سلمی عیاش از سوریه

خدیجه کریم آوا از آذربایجان

پرفسور دکتر موسده مولیا از اندونزی

صبیح احمد بهبهانی از کویت

مهرنسا آچل آوا از تاجیکستان