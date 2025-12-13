نادری: هشدار سطح زرد هواشناسی در ایلام صادر شد

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با نفوذ این سامانه طی روزهای شنبه و یکشنبه، در برخی ساعات بارش باران، وقوع رعد و برق و احتمال بارش پراکنده برف در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: هرچند پتانسیل بارشی این سامانه بالا نیست، اما احتمال تقویت نقطه‌ای وجود دارد و لازم است شهروندان و دستگاه‌های اجرایی توجه لازم را داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان همچنین با اشاره به بارش‌های چشمگیر اخیر گفت: میزان بارش در شهرستان‌های ایلام، دهلران، دره‌شهر، آبدانان، ارکواز و چوار در سال زراعی جدید تاکنون بالاتر از نرمال بلندمدت ثبت شده است.