یوسف عبدالهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود شدت بارشهای اخیر، هیچگونه مسدودی در جادههای مناطق عشایری گزارش نشده و مسیرهای ارتباطی کاملاً باز هستند.
وی با اشاره به سکونت بیش از دو هزار و ۴۰۰ خانوار عشایری در گچساران افزود: معمولاً پس از هر بارندگی، نخستین مشکل عشایر مسدود شدن مسیرها به دلیل وقوع سیلاب است، اما در این نوبت از بارشها چنین مشکلی به وجود نیامده است.
کمبود علوفه مهمترین مشکل عشایر
رئیس امور عشایر گچساران با اشاره به اینکه حدود ۹۰۰ کیلومتر جاده عشایری در مناطق دریلا، باباکلان، بیبی حکیمه، بنپیر، پاکوه، گچساران قدیم و پاگچ ملأ روغنی وجود دارد، ادامه داد: هر سال در پی بارشهای شدید و وقوع سیلابها با مشکلات انسداد مواجه میشوند.
وی چالشهای موجود عشایر را کمبود علوفه و جو عنوان کرد و افزود: خشکسالی و کاهش بارندگی در ماههای گذشته موجب از بین رفتن پوشش گیاهی مراتع شده و دامهای عشایری با کمبود شدید خوراک روبهرو هستند.
توزیع ۴۹ نتن جو بین عشایر گچساران
عبدالهی از توزیع ۴۹ تن جو در میان ۹۸ خانوار عشایری خبر داد و تصریح کرد: سهم هر خانوار تنها ۵۰۰ کیلوگرم بوده که نهایتاً پاسخگوی نیاز یک هفته دامها است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر جو کافی برای توزیع در سطح استان وجود ندارد، ادامه داد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، هفته آینده ۱۴۰ تن جو میان عشایر شهرستان توزیع خواهد شد که این مقدار نیز پاسخگوی کامل نیاز آنها نخواهد بود.
رئیس امور عشایر گچساران همچنین از اقدامات در دست انجام برای رفع مشکل بیآبی در مناطق عشایری خبر داد و اضافه کرد: با توجه به خشک شدن بسیاری از چشمهها، ساخت ۵۲ مخزن ذخیره آب در نقاط مختلف شهرستان از ماه آینده آغاز خواهد شد تا بخشی از نیاز عشایر به آب آشامیدنی و دام رفع شود.
