تصویب قطعنامه ضد صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از رژیم صهیونیستی می‌خواهد حکم دیوان بین‌المللی دادگستری را درباره اجازه ورود کمک‌ها به نوار غزه اجرا کند.

مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که این قطعنامه رژیم صهیونیستی را موظف می‌کند که غذا، آب، دارو و سرپناه را برای ساکنان نوار غزه فراهم کند.

بر اساس این قطعنامه، تل آویو موظف است که مانع عملیات امدادرسانی در نوار غزه نشود.

قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل همچنین از رژیم اشغالگر می‌خواهد که غیرنظامیان فلسطینی را آواره و گرسنه نگه ندارد و کار سازمان ملل را محدود نکند.

مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد که این قطعنامه بر مسئولیت سازمان ملل در قبال مسئله فلسطین تا رسیدن به یک راه حل جامع تأکید می‌کند.