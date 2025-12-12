هشدار قرمز در یک استان؛ نفوذ سرمای شدید و خطر سرمازدگی محصولات کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (جمعه، ۲۱ آذر) در نوار غربی و مرکزی کشور، به‌ویژه استان فارس و شهر شیراز وقوع بارش‌های رگباری و سیل‌آسا پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه این سامانه بارشی فردا (شنبه، ۲۲ آذر) در بخش‌های جنوبی استان فارس با شدت بیشتری تداوم خواهد داشت، افزود: امروز در استان خوزستان پدیده مه غلیظ موجب صدور هشدار قرمز هواشناسی شده، به همین دلیل در تمام محورهای برون‌شهری رعایت حداکثر احتیاط برای رانندگان ضروری است.

اصغری ادامه داد: از امشب کاهش دما با شیب تند آغاز می‌شود و این موج سرما حداقل تا ۱۰ روز آینده بخش‌های مختلف کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی در پایان تاکید کرد: کشاورزان باید محصولات قابل برداشت را هرچه سریع‌تر به محیط‌های مسقف و امن منتقل کنند تا از خسارت‌های احتمالی ناشی از سرمازدگی جلوگیری شود.