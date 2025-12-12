  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۸

هشدار قرمز در یک استان؛ نفوذ سرمای شدید و خطر سرمازدگی محصولات کشاورزی

کارشناس هواشناسی با اشاره به صدور هشدار قرمز در خوزستان به‌دلیل مه غلیظ گفت: با آغاز موج سرمای شدید، کشاورزان باید محصولات قابل برداشت را برای جلوگیری از سرمازدگی به مکان‌های امن منتقل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (جمعه، ۲۱ آذر) در نوار غربی و مرکزی کشور، به‌ویژه استان فارس و شهر شیراز وقوع بارش‌های رگباری و سیل‌آسا پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه این سامانه بارشی فردا (شنبه، ۲۲ آذر) در بخش‌های جنوبی استان فارس با شدت بیشتری تداوم خواهد داشت، افزود: امروز در استان خوزستان پدیده مه غلیظ موجب صدور هشدار قرمز هواشناسی شده، به همین دلیل در تمام محورهای برون‌شهری رعایت حداکثر احتیاط برای رانندگان ضروری است.

اصغری ادامه داد: از امشب کاهش دما با شیب تند آغاز می‌شود و این موج سرما حداقل تا ۱۰ روز آینده بخش‌های مختلف کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی در پایان تاکید کرد: کشاورزان باید محصولات قابل برداشت را هرچه سریع‌تر به محیط‌های مسقف و امن منتقل کنند تا از خسارت‌های احتمالی ناشی از سرمازدگی جلوگیری شود.

کد خبر 6686875
زهره آقاجانی

    • امید IR ۰۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      7 0
      پاسخ
      ممنون میشم اگر توضیح بدید کدام محصول رو میشه برد زیر سقف مثلا گوجه رو با ریشه جدا کنیم ببریم داخل چه محصولی رو میشه از زمین انتقال داد
      • استاد IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        5 1
        پرتقال نارنگی محصولات مرکبات که سوم میزنه ببره جای امن
    • یه بنده خدا IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      با توکل و یاری پروردگار با عنایت ویژه ایشون هیچ محصولی رو‌سرما نمیزنه ان اشاره.خدایا به خودت پناه می‌بریم و از خودت کمک میخواییم بهمون رحم و لطف و توجه کن.سخت به کمکت نیازمندیم.لطفا از سر تقصیرات و گناهان ممنون بگذر.الهی امین
    • امیرعلی رضائی IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      5 2
      پاسخ
      خراسان جنوبي را ۲۱ آذر ماه تعطیل کنید
    • IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      5 3
      پاسخ
      دیگ قهرخداوند اومده
    • یوسف IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      2 0
      پاسخ
      شکر خدا را همیشه باید گفت
    • IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      الهی هزار مرتبه شکر برای همه ی نعمتهایت و همینطور باران رحمتت الحمدالله الهی بینهایت سپاسگزارم 🙏🙏🌹🌹🌹🌹
    • کمال همنشین IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      هیچ چیز که از طرف خدا باشد بد نیست . بلکه به موقع و اثر گذار مثبت است . و همچنین خدا می خواهد شما به بهترین سلاح یعنی دعا مجهز باشید . پس دعا کنید که بالا ترین سلاح شما در برابر امر طبیعی و غیر طبیعی است . الا به ذکر الله تطمعن القلوب

