۲۵۱ نفر از فرزندان شهدا و ایثارگران در کرمان استخدام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسنی سعدی بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با استاندار کرمان با اشاره به اقدامت صورت گرفته در درمانگاه ایثارگران کرمان، گفت: تاکنون ۱۴ هزار نفر توسط پزشک عمومی و چهار هزار و ۴۰۰ نفر توسط پزشک منخصص ویزیت شده اند.

وی از انجام ۳۰۰ مورد سونوگرافی در این درمانگاه خبر داد و افزود: در این مرکز درمانی دو آمبولانس برای ارائه خدمات درمانی به خانواده شهدا و ایثارگران در نظر گرفته شده است.

حسنی سعدی از راه اندازی داروخانه درمانگاه ایثارگان کرمان خبر داد و افزود: تجهیزات رادیولوژی این مرکز نیز تامین شده و در حال حاضر مرکز فیزیوتراپی، چشم پزشکی، بینایی سنجی و دندان پزشکی نیز فعال است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان جامعه هدف این نهاد را ۱۲۱ هزار نفر عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر ۲۹ هزار نفر تحت پوشش بیمه پایه اولیه و ۶۲ هزار نفر نیز تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند.

وی با اشاره به اینکه ۷۷ گلزار شهدا با ۲۱۹ مزار طی سال گذشته در استان کرمان ساماندهی شده است، افزود: ۷۲ درصد مزارهای شهدای استان ساماندهی شده و ۲۸ درصد باقی مانده نیازمند ساماندهی است.

حسنی سعدی از انجام ۲۹ هزار و ۸۱۴ دیدار مسئولان با خانواده های شهدا خبر داد و یادآور شد: همچنین شش هزار تماس تلفنی با آنها برقرار شده است.

۱۵ اثر چاپی در انتظار تامین اعتبار

این مسئول تعداد آثار چاپی بنیاد شهید و امور ایثارگران طی سال گذشته را ۱۰ اثر دانست و افزود: در حال حاضر ۱۵ اثر آماده چاپ است که منتظر تامین مالی آنها هستیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان با اشاره به ساخت فیلم شهیدان حسینی ابراز داشت: فیلم شهید شهسواری نیز در حال ساخت است.

وی گفت: تعداد دانشجویان و دانش آموزان تحت پوشش این نهاد را به ترتیب هفت هزار و دو هزار نفر عنوان و تصریح کرد: ۲۵۸ متر نقاشی دیواری و چاپ بنر، ۳۰۵ مترمربع کاشی شهدا را در استان کرمان داشتیم.

حسنی سعدی از تشکیل ۶۹۰ نفر کمیسیون پزشکی خبر داد و ابراز داشت: شش هزار و ۴۷۰ نفر فعالیت قرآنی در این بنیاد صورت گرفته است.

وی گفت: در حال حاضر ۵۶ نفر فرزند شهید که تحصیل را رها کرده بودند در دانشگاه علمی کاربردی این بنیاد در حال تحصیل هستند.

حسنی سعدی ابراز داشت: در حال حاضر ۵۵۶ نفر دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند که طی چند روز گذشته ۴۰ نفر از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.

برگزاری ۳۰۰ یادواره شهدا

وی گفت: ساختمان کنونی بیناد ایثارگران و امور شهدا مسکونی بوده و با پی گیری های صورت گرفته مجوز برای ساخت ساختمان جدید با دو هزار و ۷۰۰ متر مربع اخذ شد و در حال حاضر ظرف مدت ۴.۵ این عملیات ۲۵ درصد پیشرفت داشته است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان از پبشرفت ۷۵ درصدی ساخت استخر خبر داد و افزود: سالن فوتسال نیز تکمیل شده است..

این مسئول از برگزاری ۳۰۰ یادواره شهید در استان کرمان طی سال گذشته خبر داد و گفت: ۲۵۱ نفر از فرزندان شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان در فروردین ماه سال آینده استخدام قطعی می شوند.