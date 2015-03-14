به گزارش خبرنگار مهر،شاید نتوان گفت گوشت مرغ بیشترین نیاز مردم است اما می توان آن را در زمره کالای پر مصرف مردم به ویژه در نوروز دانست، این در حالی است که قیمت مرغ تا چند روز گذشته در قطب تولید مرغ کشور به ۹ هزار تومان رسید. هر چند امروز این قیمت به مرز هفت هزار تومان رسیده است اما مصرف کنندگان از نبود ثبات قیمت نگران شده اند. آنچه باعث شکسته شدن قیمت ها تا حدودی شد وارد کردن ذخایر مرغ منجمد به بازار بود.

امروز قیمت مرغ در بیرجند در مراکز عمده فروش شش هزار و ۹۰۰ تومان بوده که مرغ در چند روز گذشته با قیمت هفت هزار و ۷۴۰ تومان نیز در این مراکز عرضه شده است، البته این مطلب تنها برای مراکز عمده فروشی در شهرستان بوده و متاسفانه قیمتها در مراکز جزئی، فروشگاه ها و مغازه های سطح شهر گاها به ۹ هزار تومان نیز رسیده بود که موجب نگرانی مردم شد.

خراسان جنوبی به خاطر برخورداری از زنجیره کامل صنعت مرغ، قطب مهم تولید در این زمینه به شمار می رود و مردم انتظار دارند تا در قطب تولید مرغ حداقل بتوانند مرغ تازه را با قیمت متعادل تری تهیه کنند اما گویی تنها سهم مردم در این استان استفاده از مرغ های منجمد با نرخ مصوب است.

مرغ ارزانتر می شود

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام خراسان جنوبی در گفتگو با مهر گفت: با وارد کردن مرغ منجمد به بازار قیمت‌ها در عرضه مرغ گرم نیز شکسته شده است.

محمد عصاریان با بیان اینکه قیمت مرغ منجمد از درب سردخانه پنج هزار و ۱۰۰ تومان بوده است، گفت: مرغ منجمد با ورود به بازار براساس نظر ستاد تنظیم بازار به قیمت پنج هزار و ۵۰۰ تومان به مردم عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه ۶۰۰ تن مرغ منجمد در استان ذخیره‌سازی شده است، اظهار داشت: بعد از چهار روز از عرضه مرغ منجمد در بازار حدود ۱۵۰ تن از ذخایر مرغ منجمد عرضه شده است.

عصاریان بیان کرد: ورود مرغ منجمد با قیمت پنج هزار و ۵۰۰ تومان قطعا در خرید مردم تاثیر داشته و سبب شده تا مردم با توجه به تفاوت قیمت به جای خرید مرغ گرم به خرید مرغ منجمد روی آورند.

وی با بیان اینکه مرغ گرم به مرز هشت و ۵۰۰ تومان نیز رسیده بود، گفت: امروز قیمت مرغ گرم در بازار شکسته شد و به زیر هفت هزار تومان رسید.

عصاریان گفت: قیمت مرغ گرم در روز گذشته در بازار بیرجند کیلویی هفت هزار و ۴۰۰ تومان بوده که در ۲۱ اسفندماه به شش هزار و۹۰۰ تومان در مراکز عمده فروش رسیده و این افت قیمت ها همچنان ادامه خواهد داشت.

تا زمان کاهش قیمت مرغ گرم توزیع مرغ منجمد ادامه دارد

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز پیش از این اعلام کرده بود: در راستای رفاه حال مصرف کنندگان، تنظیم بازار و افزایش قیمت مرغ گرم، مرغ به قیمت ۵ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار استان خراسان جنوبی توزیع می‌شود.

هاشم ولی پور مطلق اظهار داشت: با توجه به افزایش مرغ و در راستای رفاه حال مصرف کنندگان مصوبه مزبور در راستای تنظیم قیمت گوشت مرغ صورت می‌گیرد که در این جلسه مصوب شد تا کاهش قیمت مرغ گرم در بازار به قیمت هفت هزار تومان، مرغ منجمد تنظیم بازار با قیمت پنج هزار و ۵۰۰ تومان و با هزینه خرده فروشی تا پنج هزار و ۹۰۰ تومان در بازار توزیع شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: تا زمان کاهش قیمت مرغ گرم به هفت هزار تومان نیز توزیع مرغ منجمد ادامه می یابد.

مردم خواستار نظارت بیشتر بر قیمت‌ها هستند

یکی از شهروندان بیرجندی در گفتگو با مهر بیان کرد: خراسان جنوبی قطب تولید مرغ است اما مردم همواره به خاطر تفاوت در قیمت ها مجبور به خرید مرغ منجمد هستند.

کبری آرامجو گفت: متاسفانه برخی از توزیع کنندگان مرغ در سطح شهر قیمت مرغ را به هشت هزار و ۵۰۰ تومان رساندند که این امر سبب نگرانی مردم شده بود.

وی خواستار نظارت بیشتر دولت بر عرضه مرغ شد و افزود: با توجه به نزدیک شدن به نوروز و افزایش دید و بازدیدها مرغ از جمله کالاهای پرمصرف در سفره های مردم بوده که نیازمند نظارت بیشتری است.

دلالان عامل گرانی مرغ در بازار/ اختلاف قیمت از تولید کننده تا مصرف کننده عادلانه نیست

به گفته یکی از تولید کنندگان مرغ در بیرجند هرچند قیمت تولید مرغ رو به پایین رفتن است اما وجود دلالان سبب شده تا قیمت واقعی در بازار به مردم عرضه نشود.

محمد شفیعی اظهار کرد: قیمت تمام شده و متعادل هرکیلو مرغ گرم توسط مرغداران در بیرجند پنج هزار و ۴۰۰ تومان بوده اما این در حالی است که با کاهش قیمت در شب گذشته و رسیدن به کیلویی چهار هزار و ۸۰۰ تومان امروز مرغ با قیمت هفت هزار تومان به مردم عرضه شده که این امر سبب ناراحتی تولیدکنندگان مرغ شده است.

این تولید کننده همچنین بیان داشت: شب گذشته مرغ از مرغدار در بیرجند و تهران با یک رنج قیمت مساوی یعنی چهار و ۸۰۰ تومان خریداری شده که البته قیمت خرید نقدی آن توسط کشتارگاه‌های بیرجند از مرغدار چهار هزار و ۶۰۰ تومان بوده است اما این مرغ در مراکز فروش تهران بسیار ارزانتر از بیرجند به فروش رسیده است.

وی گفت: در بیرجند قیمت فروش امروز هفت هزار تا شش هزار و ۹۰۰ تومان بوده است و همین امر سبب شده تا تولیدکنندگان مرغ نسبت به قیمت فروش اعتراض داشته باشند اما هیچ کسی پاسخگو نیست.

شفیعی با بیان اینکه اختلاف قیمت مرغ زنده با مرغی که به دست مردم می رسد، عادلانه نیست، گفت: پایین آمدن قیمت فروش به نفع تولید مستمر نبوده و اینکه چون خراسان جنوبی قطب تولید مرغ است باید مرغ ارزانتری به مردم عرضه شود درست نیست، چراکه قیمت مرغ کشوری بوده و نباید تفاوتی در آن باشد.

وی از وجود دلالان در بازار بیرجند گلایه کرد و گفت: متاسفانه بازار مرغ استان به دست چند نفر دلال افتاده و دلال بازی ها سبب نوسان قیمت ها و عادلانه نبودن قیمت خرید مرغ از مرغدار با قیمت فروش می شود که در این راستا باید مسئولان مشکل را حل کنند.

هرچند روند نزولی قیمتها در بیرجند مسرت بخش است اما باید بازار گوشت مرغ استان بیشتر از گذشته تحت نظارت قرار گیرد تا با حذف دست دلالان از بازار هر دو طرف معادله بازار یعنی تولید و مصرف کننده دچار زیان نشوند و تولیدکننده به سود واقعی فروش و مصرف کننده به قیمت واقعی خرید دست یابند.