به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه آمریکا در سایت رسمی خود اعلام کرد که وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور سیاسی و هیئت مذاکره کننده آمریکایی روز یکشنبه به لوزان سوئیس می رود.

وندی شرمن قرار است که در این سفر به همراه جان کری وزیر خارجه آمریکا که از شرم الشیخ مصر به لوزان می آید، با مقامات ایران دیدار کند.

رایزنی های دوجانبه در چارچوب مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۱+۵ انجام می شود و «هلگا اشمید» معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و تیم وی نیز در این مذاکرات نقش دارند.

اسامی هیئت آمریکایی در مذاکرات لوزان به شرح زیر است: جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا، وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی، رابرت مالی مدیر ارشد در امور ایران، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس در شورای امنیت ملی آمریکا، جیمز تیمبل دستیار ارشد معاون وزیر امور خارجه امریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی، پل اروین مدیر منع اشاعه در شورای امنیت ملی آمریکا، کریستوفر بکمیر معاون هماهنگ کننده در سیاست تحریم ها در وزارت امور خارجه آمریکا، کوین ویال مدیر دفتر پادمان های هسته ای بین المللی در اداره امنیت هسته ای ملی وزارت انرژی آمریکا، فلیسیا سویندلز دستیار ارشد سیاست تحریم ها در دفتر کنترل دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا، نیوئل های اسمیت معاون مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا، جاشوا بلک رئیس واحد تحریم ها و مبارزه با تروریسم در هیئت دیپلماتیک آمریکا در سازمان ملل متحد، آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا، مارک اپلتون دستیار ویژه وزیر امور انرژی آمریکا و جولیا جاکوبی دستیار ویژه شرمن.