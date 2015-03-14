۱۱۶ تیم دامپزشکی در خراسان رضوی بر فراورده های دامی نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عطارباشی مقدم ظهر شنبه در نشست خبری پیرامون نظارت های بهداشتی دامپزشکی ایام نوروز که در سالن اجتماعات شبکه دامپزشکی مشهد برگزار شد اظهار کرد: به دلیل جایگاه ویژه مشهد و حضور زائران در ایام نوروز در خراسان رضوی ضرورت نظارت های بهداشتی دامپزشکی این اداره بیشتر می شود.

وی با بیان این که خدمات نظارت بر محصولات پروتئینی و دامی در تشکل هایی که با دامپزشکی در ارتباط هستند بیشتر به صورت ویژه انجام می گیرد، گفت: ۱۱۶ اکیپ نظارتی در خراسان رضوی از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین برای ارائه خدمت به مردم آماده باش هستند.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی ادامه داد: پیش از این از شبکه بهداشتی دامپزشکی از محصولات سردخانه های پروتئینی بازدید کرده است و محصولات آن ها را از جهت تاریخ مصرف فراورده ها، رعایت بهداشت و بسته بندی بررسی کرده است.

وی با بیان این که ما بر آشپزخانه ها و رستوران هایی که از فرآورده های دامی خام استفاده می کنند نظارت داریم افزود: سال گذشته در روزهای پایانی اسفند و اوایل فروردین بیش از ۱۰هزار بازدید صورت گرفته است.

عطارباشی از کشتار یک میلیون و ۶۴۸ هزار و ۸۱۹ رأس دام و بیش از ۶۸میلیون طیور در سال گذشته خبر داد و گفت: گوشت سالم تهیه شده از این تعداد کشتار بیش ۵۲هزار تن گوشت سالم دام و ۱۲۸ هزار تن گوشت سالم طیور بوده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۳ بیش از ۱۴۷ هزار مورد بازدید از مراکز مرتبط با تولید، بسته بندی و عرضه محصولات دامی خام صورت گرفته است که با حدود ۲۵هزار مورد غیربهداشتی برخورد شده است.