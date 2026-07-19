آغاز طرح نظارتی تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ویژه ایام ماه صفر

سید مرتضی مدنی اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت شهروندان، زائران و مجاوران در ایام سوگواری سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام) و ایام زیارتی اواخر ماه صفر، اداره کل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی از کلید خوردن طرح نظارتی ویژه و گسترده خود خبر داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به حساسیت بالای ایام محرم و صفر و افزایش تردد زائران، این طرح با هدف تضمین سلامت و امنیت معیشتی مردم در سراسر استان تا تاریخ ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم رعایت استانداردهای بهداشتی، تصریح کرد: گشت‌های نظارتی و بهداشتی به‌صورت دقیق بر تمامی مراکز اقامتی، موکب‌ها، زائر سراها، مراکز تهیه و توزیع غذا، مواد غذایی، رستوران‌ها، سامانه های آبرسانی، مراکز تولید و توزیع یخ، پایانه‌های مسافربری و همچنین مراکز بهداشتی و درمانی تمرکز خواهند داشت تا از بروز هرگونه خطر در سلامت زائران جلوگیری شود.

مدنی افزود: این طرح با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، وزارت بهداشت، پلیس امنیت اقتصادی و دانشگاه علوم پزشکی در قالب گشت‌های مشترک و در دو شیفت صبح و بعد از ظهر اجرا می‌گردد. قضات تعزات حکومتی نیز شخصاً نظارت دقیق بر اجرای این گشت‌ها را بر عهده خواهند داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بر عدم اغماض در برخورد با متخلفان تاکید کرد و گفت: با هرگونه تخلف در بازار، اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، امتناع از عرضه کالا و سایر تخلفات مرتبط، با قاطعیت برخورد خواهد شد. برخورد با متخلفان تنها به جریمه محدود نخواهد بود، بلکه با پلمب واحدهای متخلف و نصب پارچه اعلام تخلف بر درب ورودی، این افراد به اطلاع عموم مردم خواهند رسید.