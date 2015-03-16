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۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۰۶

بانک مرکزی اعلام کرد:

عملکرد ۱۱ ماهه تسهیلات‌دهی بانک‌ها/ آمار وام‌دهی به ۵ بخش اقتصادی

عملکرد ۱۱ ماهه تسهیلات‌دهی بانک‌ها/ آمار وام‌دهی به ۵ بخش اقتصادی

بانک مرکزی گزارش تسهیلات پرداختی بانک‌ ها طی ۱۱ ماهه ابتدای سال جاری در بخش های گوناگون اقتصادی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تسهیلات پرداختی بانک‌ ها طی ۱۱ ماهه سال جاری به بخش‌ های اقتصادی مبلغ ۲۹۱۹.۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته مبلغ ۷۶۰.۰ هزار ميليارد ريال (معادل ۳۵.۲ درصد) افزايش داشته است.

کد مطلب 2519793

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