به گزارش خبرگزاری مهر، تسهیلات پرداختی بانک‌ ها طی ۱۱ ماهه سال جاری به بخش‌ های اقتصادی مبلغ ۲۹۱۹.۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته مبلغ ۷۶۰.۰ هزار ميليارد ريال (معادل ۳۵.۲ درصد) افزايش داشته است.