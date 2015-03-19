تندیس طلایی جشنواره بین المللی موسیقی به هنرمند گرگانی رسید

اسماعیل شافعی، هنرمند گرگانی، در گفتگو خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: نهمین جشنواره بین المللی پویانمایی در تهران برگزار شد و تندیس طلایی بهترین موسیقی به خاطر خلق نوآورانه موسیقی روایی و جلوه های ویژه با استفاده از موسیقی سنتی ایرانی به بنده اختصاص یافت.
شافعی افزود: این تندیس طلایی برای فیلم «اسب» محصول حوزه هنری استان گلستان به کارگردانی «محمدرضا عباس پور» دریافت شده است.
وی درباره سطح جشنواره اظهار کرد: این جشنواره بخش های گوناگونی داشت و از کشورهای مختلف در آن شرکت کرده بودند و بنده فقط در روز آخر جشنواره شرکت کردم و موفق نشدم آثار دیگران را مشاهده کنم.
وی تصریح کرد: این کار حاصل تلاش هنرمندان گرگانی بود و تمام عوامل این اثر از گرگان بودند.
این هنرمند گرگانی درباره خود بیان کرد: من دارای مدرک لیسانس موسیقی ایرانی از دانشگاه هنر تهران و صاحب امتیاز و مدیرمسئول فصلنامه تخصصی موسیقی گلستان به نام «تار» هستم.
شافعی خاطرنشان کرد: پیش از این با گروه های موسیقی دیگر از جمله «ایرانی» به سرپرستی «پژمان طاهری»، گروه «قمر» به سرپرستی «نوید دهقان» و گروه «پالیزان» به سرپرستی «اسماعیل خادمی» همکاری می کردم.
وی به مهم ترین برنامه در سال جدید اشاره کرد و گفت: امیدوارم با تیم منسجمی که در گرگان دور هم جمع شده ایم در سال ۹۴ بتوانیم در بخش پویانمایی، فرهنگ اصیل ایرانی را به تمام کشورهای دنیا صادر کنیم.
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