فیلم/وضعیت نابسامان مقبره الشعرا قطب گردشگری تبریز در آستانه عید

به گزارش خبرنگار مهر، مقبرة الشعرا یکی از گورستان ‌های تاریخی شهر تبریز است که در محلهٔ سرخاب واقع شده‌است و هم ‌اکنون در پیرامون تکیه حیدر در تقاطع خیابان‌های ثقةالاسلام و عارف شهر تبریز قرار گرفته، بیش از ۴۰۰ شاعر، عارف و رجال نامی ایران و کشورهای منطقه از ۸۰۰ سال پیش به ترتیب از حکیم اسدی طوسی تا استاد شهریار، یکی پس از دیگری در اینجا به خاک سپرده شده‌اند.

نماد مقبره الشعرا تبریز تلفیقی از هنر معماری سنتی و مدرن است که در بلندای این مجموعه فرهنگی و تاریخی خودنمایی می کند و همه ساله در تعطیلات نوروزی پذیرای هزاران گردشگر داخلی و خارجی است.

مقبره الشعرا نه تنها یک محل گردشگری، بلکه تفرجگاهی معنوی و ادبی است و حضور در این مکان موجب تفکر در پیشینه غنی و ادبیات متعالی این مرز و بوم می شود.

طرح بهسازی و توسعه مقبره الشعرا تبریز از شهریور ماه شروع شده است و متاسفانه این طرح هنوز در مراحل اولیه قرار دارد که با توجه به فرا رسیدن ایام تعطیلات نوروز و ورود گردشگر این وضعیت زیبنده یکی از قطب های گردشگری کشور نیست.

مقبره الشعرای تبریز به عنوان نماد معرفی کلانشهر تبریز در شهریور ماه سال جاری و بعد از ۲۰ سال که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی مسئول بازسازی و تبدیل آن به پردیس فرهنگی بود، به دلیل ناتوانی این اداره کل و پیشرفت ۱۵ درصدی پروژه در طول چند سال، به شهرداری تبریز واگذار شد که شهردار تبریز قول های تازه ای از تبدیل شدن این مکان به مجموعه بزرگ ادبی و فرهنگی همچون حافظیه و سعدیه به مردم بدهد.

ضرورت تسریع در احیای مقبره الشعرا

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: باتوجه به وضعیت نابسامانی که مقبره الشعرا داشت با تصمیم مسئولان مربوطه احیای این مکان و قطب گردشگری تبریز به شهرداری تبریز واگذار شد.

محمدصادق پورمهدی با بیان اینکه پیمانکار احیای مقبره الشعرا مشخص شده است، افزود: باید با تلاش شبانه روزی تلاش شود تا عملیات احیای این مجموعه بزرگ که در بردارنده آرامگاه ده ها ادیب و عارف و شاعر آذربایجانی است احیا شود.

وی با تاکید بر اینکه کارهای عمرانی در مقبره الشعرا انجام می شود، ادامه داد: باید سرعت کار بیشتر شود و این مجموعه بعد از سال ها وضعیت اسفناک به مجموعه فرهنگی، هنری و ادبی بزرگ تبدیل شود.

پورمهدی از اتمام پروژه اتصال مقبره الشعرا به موزه قاجار تبریز خبر داد و اظهار داشت: پیاده راه ۱۲ متری مقبره الشعرا به موزه قاجار باعث می شود تا گردشگران به راحتی از مقبره الشعر به سمت موزه رفته و از زیبایی های آن استفاده کنند.

احیای مقبره الشعرا یکی از اصلی ترین اولویت های شهرداری تبریز است

شهردار منطقه ۱۰ تبریز که به عنوان مسئول احیای این مکان گردشگری است در خصوص آخرین وضعیت مقبره الشعرا به خبرنگار مهر گفت: احیای مقبره الشعرا یکی از اصلی ترین اولویت های شهرداری تبریز است و این مجموعه با تمام سرعت و امکانات تلاش می کند تا مقبره الشعرا را ساماندهی کند.

باقر خوشنواز با اشاره به اینکه شهرداري تبريز مديريت مجموعه مقبره الشعرا را بر عهده گرفته است، ادامه داد: ما در شهرداری تلاش می کنیم تا این مجموعه را مثل حافظیه شیراز و سعدیه به قطب فرهنگی و گردشگری کشور تبدیل کنیم.

وی به احداث ۱۲ متری مقبره الشعرا به موزه قاجار اشاره کرد و گفت: این دو مجموعه با این پیاده راه به همدیگر متصل شده اند و بر زیبایی های هر دو افزوده شده است.

شهردار منطقه ۱۰ تبریز افزود: این پروژه با هدف اتصال دو بافت تاریخی مقبره الشعرا و موزه قاجار «خانه امیر نظام گروسی» به همدیگر و ارزش گذاری به اماکن تاریخی انجام شد.

خوشنواز مبالغ صرف شده برای پروژه های بهسازی، توسعه و تکمیل مجموعه مقبره الشعرا و احداث ۱۲ متری مقبره الشعرا به موزه قاجار را به ترتیب ۶۷ میلیارد ریال و ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری تبریز نگاه ویژه ای به توسعه اماکن تاریخی همچون مقبره الشعرا دارد، ابراز داشت: پروژه بهسازی، توسعه و تکمیل مجموعه مقبره الشعرا نیز با هدف توسعه بافت تاریخی مقبره الشعرا و ایجاد مرکز فرهنگی و هنری انجام می شود.

پایان احیای مجموعه مقبره الشعرا تا شهریور ۹۴

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حساسیت ویژه ای روی این مجموعه فرهنگی و هنری داریم، ادامه داد: خاکبرداری اطراف مقبره الشعرا، ایجاد راه ارتباطی ۱۲ متری موزه قاجار به مقبره الشعرا و تخریب و آزاد سازی مدارس فیوضات و شیخ عطار از جمله اقداماتی است که برای توسعه مقبره الشعرا انجام شده است.

محبوب عبداله ‌پور از پایان احیای مجموعه مقبره الشعرا تا شهریور ۹۴ خبر داد و ابراز داشت: همچنین احداث امتداد ۱۸ متری مقبره الشعرا به ششگلان در کمیسیون ماده پنج تصویب شده است.

وی با تاکید بر اینکه این مجموعه بعد از بازسازی به قطب فرهنگی و هنری در کشور تبدیل می شود، گفت: سرعت و کیفیت پروژه های عمرانی تبریز مورد توجه ویژه شهرداری است و برای همین می خواهیم این مجموعه را کامل تحویل مردم عزیز تبریز و گردشگران داخلی و خارجی کنی.

عبداله ‌پور با اشاره به اینکه این مکان فرهنگی و تاریخی را همچون حافظیه شیراز به برند تبریز تبدیل می کنیم، افزود: احداث کتابخانه و گالری در این مجموعه یکی دیگر از برنامه های شهرداری است.

وی در خصوص احداث ساختمان های با ارتفاع بیشتر از مقبره الشعرا در این منطقه گفت: با تصمیم شهردار تبریز مقرر شد هیچگونه پیشرفت ارتفاع در ساختمان های این منطقه نداشته باشیم تا این مجموعه فرهنگی و هنری تحت الشعاع قرار نگیرد.

با این حال امیدواریم پروژه مقبره الشعرا در شان تبریز و شهروندان این شهر تاریخی دوباره احیا شده و به یک مجموعه بزرگ گردشگری و فرهنگی تبدیل شود.

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گزارش: اسد بابایی

محمدرضا علی اشرفی