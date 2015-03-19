آیین بزرگ تجلیل از بانوان ورزشکار فوتبالی در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیناز غیائی مقدم صبح پنج شنبه در جلسه هم اندشی با مسئولان کمیته های هیئت فوتبال تصریح کرد: قرار است طی مراسم ویژه ای از تمامی بانوان فعال دو رشته فوتبال و فوتسال تجلیل به عمل آید.

وی افزود: این مراسم با هدف ارج گذاری به زحمات این ورزشکاران و در عین حال اطلاع رسانی توانمندی آن ها به مسئولان استانی است.

مسئول کمیته بانوان هیئت فوتبال استان با بیان اینکه به غیر از هیئت فوتبال هیچ نهادی از بانوان فوتبالیست حمایت نمی کند، به ضرورت معرفی توانمندی این ورزشکاران تاکید کرد.

غیائی مقدم با ابراز گله مندی از بی نتیجه ماندن پیگیری ها به منظور حمایت از تیم های فوتبال بانوان افزود: متاسفانه به هر نهادی مراجعه کردیم پاسخ نگرفتیم.

وی با تاکید به استعداد های شاخص فوتبال بانوان در اردبیل، یادآور شد: در سال ۸۹ که ما در لیگ برتر حضور داشتیم بسیاری از تیم های موفق فعلی حتی تیم نداشتند اما عدم حمایت فوتبال بانوان را تنزل داد.

مسئول کمیته بانوان هیئت فوتبال استان پیشرفت یک سال اخیر تیم های فوتبال و فوتسال بانوان را در سایه حمایت هیئت فوتبال دانست و گفت: به غیر از این نهاد هیچ کجا ما را حمایت نکردند.

غیائی مقدم با اذعان به صعود دو تیم اردبیل و مشگین شهر به دسته سه خواستار توجه نهادهای متولی شد و افزود: تیم های نوپا نیازمند حمایت هستند تا به جایگاه واقعی خود دست یابند.