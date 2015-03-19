کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان بوشهر امروز شاهد هوای صاف و پاکی هستیم و وضعیت مطلوبی از نظر آب و هوایی در استان بوشهر گزارش میشود.
پیام مساعدی ادامه داد: طی دو روز گذشته شاهد بارش باران در نقاط مختلف استان بودیم که از شب گذشته این بارندگیها کاهش یافت و امروز هوای صافی را در استان شاهد هستیم.
وی تصریح کرد: از بامداد جمعه شاهد ورود سامانه جدید بارشی به استان خواهیم بود که این سامانه نقاط مختلف استان را تحت تاثیر بارش به صورت رگبار قرار خواهد داد.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: بارشها در استان بوشهر تا روز شنبه نیز ادامه خواهد داشت و در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ نیز دور از انتظار نیست.
وی همچنین از وقوع رعد و برق در بخشهای جنوبی استان خبر داد و بیان داشت: در مجموع هوای مطبوعی را برای استان در روزهای آینده پیشبینی میکنیم.
ترافیک در راههای استان بوشهر روان است
رییس پلیس راه استان بوشهر بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روان بودن ترافیک در راههای استان بوشهر اظهار داشت: وضعیت خوبی را در سطح راههای استان بوشهر شاهد هستیم.
سرهنگ جابر پاپری از اجرای طرح نوروزی پلیس راه استان بوشهر از 25 اسفند تا 15 فروردین ماه خبر داد و اضافه کرد: محدودیتهای ترافیکی از جمله ممنوعیت تردد کامیونهای حامل مصالح ساختمانی و همچنین ممنوعیت تردد موتورسیکلتها اعمال میشود.
وی از انجام گشتهای منظم در ایام نوروز خبر داد و بیان داشت: از رانندگان میخواهیم که قوانین را به صورت کامل رعایت کنند تا مشکلی برای خودشان و دیگر رانندگان و مسافران نوروزی پیش نیاید.
رییس پلیس راه استان بوشهر بوشهر به کنترل راههای استان بوشهر با استفاده از دوربینهای کنترل سرعت و سیستمهای هوشمند اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: پلیس در نقاط مختلف استان با استفاده از دوربینهای سیار، تخلفات رانندگان را ثبت کرده و با رانندگان متخلف برخورد میشود.
