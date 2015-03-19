۶۰ درصد جمعیت کرمان زیر پوشش بیمه سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در قبال این نوع مراجعه سازمان بیمه در استان کرمان ماهیانه ۲۵ میلیارد تومان هزینه درمان مردم را تقبل و به مراکز درمانی پرداخت کرده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان سال ۹۳ را سالی بسیار خوب در حوزه سلامت کشور دانست و گفت: رسالت ما حفاظت مالی مردم در قبال بیماری ها است که در این زمینه اهدافی را دنبال می کنیم تا چتر بیمه سلامت بر سر همه مردم باز باشد.

وی کاهش سهم مردم و ارتقای کیفیت سلامت را از اهداف بیمه سلامت نام برد و افزود: چهار برنامه رادر سال جاری پشت سر گذاشتیم که ابتدا اجرای بیمه همگانی سلامت رایگان که از نیمه اردیبهشت ماه آغاز شد و این خدمت را برای رفاه حال مردم به صورت رایگان به انجام رساندیم و تاکنون ۲۴۰ هزار نفر از این برنامه استقبال کرده اند.

جعفری تصریح کرد: در حالیکه بیمه شدگان بیمه همگانی دفترچه رایگان می گیرند که خدماتی که دریافت می کنند مانند سایر بیمه ها بوده و هیچ تفاوتی بین آن ها نیست.

وی با اشاره به انجام پژوهشی کشوری مربوط به ثبت نام شدگان بیمه سلامت رایگان افزود: در استان کرمان ۶۲ درصد با درآمد زیر ۵۰۰ هزار تومان در ماه، ۸۲ درصد فاقد شغل ثابت، ۶۶ درصد فاقد ملک شخصی، ۲۵ درصد زنان سرپرست خانوار و یا کودکان سرپرست خانوار و ۷۰ درصد دیپلم یا زیر دیپلم بوده اند که از مزایای بیمه سلامت رایگان در استان کرمان بهره مند شده اند.

این مسئول همچنین اظهار داشت: هدف دولت از اجرای طرح بیمه سلامت رایگان این بود که حاشیه نشینان و کسانی که فاقد شغل ثابت و درآمد کافی هستند حداقل از خدمات سلامت مشابه با کارکنان دولت برخوردار باشند و این آمار نشان می دهد سازمان بیمه سلامت در این زمینه موفق عمل کرده است.

جعفری در ادامه یادآور شد: مطالعات مذکور به کشور ارائه شد تا در برنامه ۹۴ این پوشش بیمه ای مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه دومین برنامه تحول سلامت در بخش های سرپایی و بستری دولتی بود، گفت: اولین و مهم ترین دستاورد طرح تحول سلامت را کاهش سهم مردم از هزینه های بستری به زیر سه درصد برای روستاییان و زیر شش درصد برای شهرنشینان بوده است که تحقق یافته است.

حذف زیرمیزی در مطب ها

مدیرکل سلامت استان کرمان همچنین گفت: تهیه کلیه لوازم، دارو، تجهیزات و خدمات مورد نیاز بیمار از داخل بیمارستان و حذف پدیده شوم زیرمیزی که در مطب ها رایج بود از دیگر مزایای طرح تحول سلامت است که به طور کامل حتی در شهرستان ها مدیریت و حذف شد.

وی حضور پزشکان متخصص در ساعات عصر، شب و تعطیل در بیمارستان، کاهش زمان معطلی بیماران از لحظه ورود تا تعیین تکلیف، ارتقاء کیفیت هتلینگ بیمارستان و درنتیجه افزایش رفاه و رضایت بیماران و همراهان آن ها، ارتقاء کیفیت ویزیت در کلینیک های دولتی و تخصیص بخشی از یارانه به بیماران در هنگام تصفیه حساب را از دستاوردهای بیمه سلامت همگانی نام برد.

جعفری آخرین دستاورد بیمه سلامت را در خدمات پزشکی خانواده در روستاها نام برد و گفت: در روستاها نیز شاهد ارتقاء شاخص های کمی و کیفی اعم از حضور پزشکان، ماما، داروی بیشتر و ارائه خدمات آزمایشگاهی بیشتر در سطح روستاها هستیم.

وی ابراز داشت: سومین برنامه ای در سال جاری رخ داد افزایش تعهدات مالی بیمه سلامت در برابر بیماری ها بود که در این راستا تغییر کتاب تعرفه ارزش نسبی خدمات پزشکی از کتاب قدیمی کالیفرنیا به کتاب تعرفه جمهوری اسلامی را داشتیم که افزایش چشمگیر دستمزد پزشکان، جراحان و بیمارستان ها را در پی داشت.

این مسئول افزود: بیش از سه سال سیاستگذاران در فکر اجرا شدن کتاب تعرفه جمهوری اسلامی بودند که این مهم در سال جاری تحقق پیدا کرد .

مدیرکل بیمه سلامت گفت: طی سال جاری افزایش سهم سازمان در برابر تسویه حساب بیماران روستایی و شهری از ۹۴ تا ۹۷ درصد را شاهد بوده ایم.

وی تصریح کرد: افزایش تعهدات دندان پزشکی، رایگان شدن شیمی درمانی و اشعه درمانی، پرداخت ضریب دو برابری به پزشکان غیر از هیئت علمی در بیمارستان ها، تقبل هزینه آزمایشات ژنتیک، افزایش تعهدات دارویی و دارویی جدید بیش از ۳۰۰ قلم از جمله داروهای نازایی و تقبل هزینه های تعویض مفصل از دیگر دستاوردهای بیمه سلامت بوده است.

جعفری گفت: علاوه بر افزایش سقف تعهدات بیمه در برابر هزینه های بیماران خاص و صعب العلاج؛ افزایش سهم اعتبارات درمانی استان کرمان در قبال مراجعات مردم و رفع انتظاراتی که بیمه شدگان داشتند نیز از دیگر مزایای این طرح است.

وی افزود: تعداد بیمه شدگان نسبت به سال گذشته ۲۵۰ هزار نفر بیشتر شده است و به یک میلیون و ۹۰۰ هزار بیمه شده از جمعیت استان رسیده است.

۶۰ درصد جمعیت کرمان زیر پوشش بیمه سلامت هستند

جعفری با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد از جمعیت استان زیر پوشش بیمه سلامت هستند افزود: هر ماه ۷۲۰ هزار نفر از بیماران به مراکز درمانی مراجعه داشته که در هر ساعت هزار و ۲۸ نفر در سطح یک و تخصصی به مراکز درمانی مراجعه می کنند و در قبال این نوع مراجعه سازمان بیمه در استان کرمان در هر ماه ۲۵ میلیارد تومان هزینه درمان مردم را تقبل و به مراکز درمانی پرداخت کرده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان بیش از ۴۱ میلیون نفر را عضو سازمان بیمه نام برد و گفت: طی سال جاری کل هزینه های درمان بیمه سلامت در استان کرمان از مرز ۳۰۰ میلیارد تومان گذشت که نسبت به سال ۹۲ رشد ۲.۵ برابری داشته است .

وی با بیان اینکه این تعهدات باید به گونه ای باشد که بیمارستان ها در قبال هزینه های سنگین نقدینگی شان دچار مشکل نشوند، افزود: خوشبختانه طی سال جاری هیچ بدهی به هیچ بیمارستان و هیچ مرکز درمانی مثل داروخانه ها نداریم و این در نوع خود کم نظیر است.

راه اندازی دپارتمان آینده پژوهی بیمه سلامت

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان گفت: دپارتمان آینده پژوهی بیمه سلامت برای نخستین بار در کشور در استان کرمان راه اندازی شده است و اکنون به عنوان ماخذ اطلاعات علمی برای همه استان های کشور عمل می کند و تنها پژوهشکده آینده پژوهشی است که برای سازمان مرکزی و سایر استان ها تولیدات علمی خود را عرضه می کند.

وی افزود: بیش از ۱۵ نفر اعضای هیئت علمی دانشگاه عضو دپارتمان آینده پژوهشی بیمه سلامت استان کرمان هستند که در طی سال جاری ۱۲ مطالعه بزرگ کشوری را انجام داده اند که در حال حاضر یکی از این پژوهش ها به نتیجه رسیده و خروجی به صورت مقالات آی اس آی، کتاب و طرح های پژوهشی تولید و منتشر شده و در دسترس اندیشمندان حوزه سلامت قرار گرفته است.

مدیرکل بیمه سلامت عنوان کرد: چتر بیمه سلامت بر سر همه افراد جامعه باز بوده است و در حال حاضر فردی را در استان کرمان نداریم که بیمه نباشد و دلیل آن را اطلاع رسانی خوب رسانه ها و پیاده شدن طرح در داخل شهر دانست.

وی افزود: در حال حاضر نیز سایت بیمه سلامت رایگان باز است و افرادی که به هر نحوی فاقد بیمه هستند و یا بیمه بوده و بیمه شان باطل شده است می توانند مراجعه و ثبت نام کنند.

درصدد توانمندسازی بیمه شدگان هستیم

جعفری مهم ترین برنامه سال ۹۴ بیمه سلامت را توانمندسازی بیمه شدگان در مشارکت آن ها برای ارتقای سلامت اجتماعی و فردی دانست و گفت: قصد ما این است سازمان را با کمک خود بیمه شدگان اداره کنیم و در کنار این طرح واحد مشاوره به صورت حضوری و تلفنی برای بیمه شدگان فعال می باشد.

وی همچنین میزان رضایت مراجعین و بیماران بستری شده را نسبت به سال گذشته با دو درصد افزایش عنوان کرد و گفت: مطمئنا یک سازمان بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی بزرگ نباید صرفا به شکل انفعالی خدمات را خرید کند بلکه لازم است فرآیند ارائه خدمات پزشکی را از نظر زمان، کیفیت و قیمت ارائه خدمت مدیریت کند .

جعفری یادآور شد: در فکر پیاده کردن سناریویی هستیم که برنامه های خاصی برای جمعیت های در معرض هزینه های کمرشکن و اسف بار چون جمعیت خاص (دیالیزی، هموفیلی، تالاسمی، سرطانی) و زنان سرپرست خانوار داشته باشیم که خدمات پوششی بیمه ای کامل تر و بیشتری نسبت به بقیه دریافت کنند.