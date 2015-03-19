۱۱ هزار خبر از حوزه استانداری مازندران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مظفری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با مدیران رسانه ها در استان با بیان اینکه دغدغه اصلی استاندار رسیدگی به مشکلات استان است گفت: بهره گیری از ظرفیت رسانه ها از جمله تاکیدات استاندار است.

وی بازدید از خبرگزاریها و سایت ها را از مهمترین برنامه های استاندار در سال آتی بیان کرد.

رضا برمکی رئیس خانه مطبوعات مازندران با تبریک فرارسیدن بهار فاطمی گفت: امیدواریم سال ۹۴ سال خوبی برای اصحاب رسانه باشد و همگرایی بین رسانه ها و مدیران اجرایی بیشتر شود.

وی توسعه فرهنگی و زیربنایی استان را لازم دانست و گفت: برای عبور و رسیدن به توسعه باید به حوزه فرهنگی توجه بسیار شود.

عباس رمدانی مسئول انجمن صنفی پایگاههای مجازی مازندران با اشاره به ظرفیت خوب موجود بین رسانه های مجازی و مکتوب استان گفت: بیشترین کاربران اینترنت کشور در مازندران وجود دارد و باید از این ظرفیت بهره گیری شود.

مهر انگیز عباسی سرپرست خبرگزاری فارس نیز با بیان اینکه خبرگزاریها بیشتر بار اطلاع رسانی را به دوش می کشند گفت: این وضعیت درحالیست که خبرگزاریها با دست بسته و با مشکلات فراوان به اطلاع رسانی می پردازند.

حسن موسوی مدیرمسئول پاگاه خبری کیاپرس ارزیابی از عملکرد مسئولان در سال جاری را از جمله نیازها برشمرد.

فرامرز درخشنده سرپرست خبرگزاری ایلنا در مازندران با بیان اینکه سال آتی سال مهم و سرنوشت ساز برای کشور به شمار می رود، گفت: رسانه باید بسیار هوشیار باشند و باید در این حوزه آگانه فکر کرد.