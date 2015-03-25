پیام تسلیت حسین انتظامی برای درگذشت دو خبرنگار ورزشی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انتظامی، با صدور پیامی جان باختن دو خبرنگار ورزشی کشور را به جامعه رسانه‌ای کشور، خبرگزاری تسنیم و روزنامه وطن امروز و همچنین خانواده‌های ایشان تسلیت گفت.



در پیام معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد آمده است:

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت آقایان حسین جوادی و میلاد حجت الاسلامی، دو خبرنگار خوب کشور در حوزه ورزش مایه تاثر شد.



این ضایعه دردناک را به خانواده محترم جوادی و حجت الاسلامی، همچنین جامعه رسانه‌ای کشور بویژه خبرگزاری تسنیم و روزنامه وطن امروز تسلیت می گویم و از خداوند متعال برای ایشان، غفران الهی و برای خانواده های مکرم این دو روزنامه نگار فعال، صبر مسالت می کنم.