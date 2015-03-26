حملات هوایی آمریکا به تکریت آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آمریکایی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که حملات هوایی روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت و به دنبال درخواست نیروهای عراق انجام شده است.

این مقام آمریکایی که نخواست نامی از او برده شود، بدون دادن جزئیات دقیقی، گفت حملات هوایی هم اکنون در حال انجام است. خبرنگار آسوشیتدپرس در شهر تکریت گزارش داده است که هواپیماهای جنگی در آسمان این شهر همراه با صداهای انفجار مشاهده شده است.

روزنامه واشنگتن پست نیز به نقل از یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده از آغاز این حملات خبر داده است.

شبکه خبری سی‌ان‌ان نیز از قول یک مقام آمریکایی می‌گوید «نزدیک به ده‌ حمله اولیه به اهدافی از قبل تعیین شده، انجام شده است».

حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، صبح روز چهارشنبه پیش‌بینی کرد که عملیات بازپس گیری تکریت با موفقیت انجام خواهد شد. وی طی سخنرانی خطاب به مردم عراق گفت که «ما آخرین مرحله عملیات تکریت را آغاز کرده‌ایم، نه هیچ کس دیگر، بلکه تنها خود شما هستید که سرزمینتان را آزاد خواهید کرد.»

عبادی همچنین از همه جناح‌های مبارز علیه نیروهای داعش ستایش کرد؛ از جمله نیروهای ائتلاف جهانی، قبایل و نیروهای بسیج مردمی.