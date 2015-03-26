به گزارش خبرنگار مهر، عسلویه از شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر است که در ساحل نیلگون خلیج فارس قرار دارد و به عنوان قطب اقتصاد و انرژی کشور مطرح است.

این شهرستان استان بوشهر با شهرستان های پارسیان از استان هرمزگان، شهرستان های مهر و لامرد از استان فارس و شهرستان های کنگان و جم از استان بوشهر همسایه است و خلیج فارس نیز فرصت همسایگی این شهرستان با کشورهای حوزه خلیج فارس است.

شهرستان عسلویه از دو بخش مرکزی و بخش چاه مبارک تشکیل شده است و شامل دو شهر نخل تقی و عسلویه و روستاهای بنود، بندو، سهمو شمالي، سهمو جنوبی، چاه مبارک، زبار، بیدخون، اخند، خره، خیارو، هاله، بساتین، عسکری، صفیه، بستانو، کلات، کنارخیمه، دهنو، بزباز، مروع و سواحل است.

این شهرستان نمونه برجسته از زندگی مسالمت آمیز و برادرانه شیعه و سنی است و روابط بسیار خوب آنان زبانزد عام وخاص است حتی پیوندهای فامیلی نیز دارند.

بندر عسلویه از لحاظ تاریخی، سابقه بسیاری دارد و امروز به عنوان قطب اقتصاد و انرژی کشور مطرح است.

گر چه شهرستان عسلویه با پارس جنوبی شناخته شده است ولی ظرفیت‌های فراوان گردشگری این شهرستان سبب شده است یکی از مقاصد مهم گردشگران و مهمانان نوروزی باشد.

آب و هوای مناسب، دریا، ساحل زیبا، جنگل های حرا، پارک ملی نایبند، پتروشیمی ها و فازهای پارس‌جنوبی، پارک‌های شهر نخل تقی، عسلویه و چاه مبارک، بازارهای خرید عسلویه، چشمه ها و سدهای آب شهرستان بخشی از ویژگی های ممتاز این شهرستان جنوبی استان بوشهر است که آماده میزبانی از مهمانان و گردشگران است.

سواحل و پارک های عسلویه آماده میزبانی از مهمانان نوروزی است

شهرهای عسلویه و نخل تقی در مجاورت دریا واقع هستند سواحل این دو شهر دیدنی است. پارک‌های ساحلی این دو شهر، در ایام نوروز و تعطیلات، پذیرایی بسیاری از هم وطنان است شهرداری شهرهای شهرستان عسلویه نیز تلاش کرده است امکاناتی جهت رفاه مهمانان ایجاد کند.

وجود اقامتگاه‌هاي ساحلي براي برپايي چادر، وجود حمام و سرويس‌هاي بهداشتي، جايگاه‌هاي بازي كودكان و وجود رستوران‌ها و اغذيه فروشي‌های متعدد برخی از امکاناتی است که در سواحل بندر عسلویه و بندر نخل تقی ایجاد شده است.

پارک ملی نایبند از مناطق دیدنی استان بوشهر است

جنگل‌های زیبای حرا و پارک ملی نایبند از مناطق مهم و دیدنی استان بوشهر است که در شهرستان عسلویه واقع است.

این منطقه از زيباترين منطقه ساحلي در طول سواحل خليج فارس به شمار می‌رود.

پارک ملی نابیند شامل انواع گونه‌های جانوری، گیاهی و دریایی، خورهای متعدد، جنگل‌های حرا، سواحل ماسه‌ای و درختان کهنسال، دشت‌های مشجر، دره‌های عمیق و صخره‌ای است.

روستاهای با ظرفیت های فراوان گردشگری در عسلویه

روستای بنود از روستاهای با پتانسیل های فراوان گردشگری است. مسافرانی که مسير پر پيچ و خم و زيباي روستا تا ساحل را بپيمايند به ساحل زيباي بنود می‌رسند.

بندو نیز از روستاهای ناشناخته استان است که علاوه بر چشمه نهیر، به آثار تاریخی و قدیمی آن می توان به آسیباب‌های آبی دوره ی ساسانیان، آبراه ساسانیان و چند اثر تاریخی اشاره کرد. این روستا هم در همسایگی استان هرمزگان واقع است.

چشمه کلات از مکان‌های دیدنی شهرستان عسلویه است. این چشمه که در روستایی به همین نام واقع است منظره زیبایی از صخره ها، آبشار، آب و نخل در مجاورت آن است.

شهرستان عسلویه آماده میزبانی از مهمانان نوروزی است

نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان عسلویه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان عسلویه از مناطق زیبا و توریستی استان بوشهر است که تعطیلات نوروز، میزبان تعداد زیادی از هم وطنان است

مهدی غلامپور گفت: شهرستان عسلویه با وجود ظرفیت‌های فراوان و نامی آشنا در سطح کشور، همیشه از مقصد گردشگران بوده است. علاوه بر تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی، ساحل شهرهای عسلویه و نخل تقی و ساحل بنود، پارک ملی نایبند و جنگل های حرا بخشی از پتانسیل های توریستی شهرستان است.

غلامپور افزود: ستاد تسهیلات سفر نوروزی شهرستان عسلویه با برنامه ریزی، تدارک میزبانی خوب برای مهمانان نوروزی دیده است و در همین زمینه مدارس و اقامتگاه‌هایی برای اسکان آماده شده است.

غلامپور تصریح کرد: در شهرهای عسلویه و نخل تقی، پارک کنار ساحل همراه با چادر و ایستگاه امنیت نیروی انتظامی و بسیج به صورت شبانه روزی به مسافران سرویس می دهد و آنها را راهنمایی و مکانهای تفریحی معرفی می کنند.

وی افزود: در روستاهای چاه مبارک، سهمو جنوبی، بندو و بنود نیز امکاناتی در راستای راهنمایی مسافران و همچنین اسکان تدارک دیده شده است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان عسلویه با بیان اینکه نایبند و جنگل های حرا مکان بسیار دیدنی برای مسافران است، افزود: گردنه خطرناک بنود نیز هموار شده است و امسال مسافران به راحتی می توانند به ساحل زیبای بنود دسترسی داشه باشند.

مهدی غلامپور در پایان بیان داشت: نقش تبلیغات و معرفی مناطق دیدنی شهرستان بسیار مهم است و باید تمام توان خود را به کار ببریم تا مسافران و مهمانان نوروزی از شهرستان عسلویه لذت ببرند.

مناظر طبیعی کم‌نظیر در عسلویه

فرماندار شهرستان عسلویه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان عسلویه دارای ظرفیت‌های گردشگری بسیار خوبی است که تلاش شده تا زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری در این شهرستان فراهم شود.

حسن اسماعیلی اضافه کرد: وجود صنایع بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی باعث شده تا این شهرستان لقب پایتخت اقتصادی و انرژی کشور را داشته باشد.

وی افزود: جنگل‌های حرا و سواحل نایبند از مناظر طبیعی شهرستان عسلویه است که علاقمندان بسیار زیادی دارد و مسافرانی از نقاط مختلف کشور به این نقطه می‌آیند.

فرماندار شهرستان عسلویه ادامه داد: برای میزبانی مناسب از مسافران نوروزی آماده هستیم و در روزهای گذشته نیز خدمات بسیار خوبی به مسافران نوروزی ارائه شده است.

گزارش:ابراهیم قیصری