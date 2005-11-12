رسانه هاي غربي و منطقه مدعي شدند: عادي سازي روابط سياسي تجاري قطر و عربستان با رژيم صهيونيستي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، مقامات آمريكايي و صهيونيستي ادعا كردند كه عربستان در قبال عضويت در سازمان تجارت جهاني موافقت كرده است تا به تمام تحريمهاي اقتصادي برضد اسرائيل پايان دهد. مقامات آمريكائي و اسرائيل همچنين مدعي شدند مساله تحريم اقتصادي اسرائيل حل شده است.

گفته مي شود كه عربستان پس از 12 سال گفتگو به عنوان صد و چهل و نهمين ، عضو سازمان تجارت جهاني پذيرفته خواهد شد و اين مساله در مدت 30 روز محقق خواهد شد.

"ايتساك لوانن" نماينده رژيم صهيونيستي در سازمان تجارت جهاني گفت:"من از اينكه عربستان سعودي از تمام مقررات سازمان تجارت جهاني پيروي مي كند بسيار خرسندم".

وي همچنين افزود:"من اميدوارم كه اقدام عربستان افق هايي را براي آينده بهتر در منطقه بگشايد".

منابع خبري همچنين از حمايت اسرائيل و آمريكا در نشست روز جمعه سازمان تجارت جهاني از عضويت عربستان در اين سازمان خبر داده اند.

منابع ديپلماتيك اعلام كردند كه پادشاهي نفت خيز عربستان براي عضويت در اين سازمان پذيرفته است تا تمام تحريمهاي اقتصادي عليه تل آويو را بردارد و قول داده است تا هيچگونه تبعيضي در آينده در حوزه تجاري عليه اسرائيل قائل نشود.

عربستان كه به عنوان عضوي از اتحاديه عرب و بر اساس مقررات اين اتحاديه، اسرائيل را تحريم اقتصادي كرده بود و با تحولات اخير در نتيجه بايد در قوانين اقتصادي اش بازنگري نمايد.

از سوي ديگر روزنامه سعودي الوطن نيز با افشاي سفر مخفيانه يك هيات بلندپايه اسرائيلي به دوحه، ازتصميم قطر و اسرائيل براي بالا بردن سطح روابط ديپلماتيك خود در آينده وعادي سازي كامل مناسبات دوجانبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، منابع ديپلماتيك درلندن فاش كردند: يك هيات اسرائيلي بلند پايه هم اكنون سرگرم ديداراز دوحه است تا اقدامات لازمي را كه طرفين مي توانند روابط خودشان را درزمينه هاي مختلف گسترش دهند، اتخاذ نمايند .

اين منابع به روزنامه الوطن اعلام داشتند : رياست اين هيات را يكي از سفراي بلند پايه اسرائيل برعهده دارد و اكثريت اعضاي آن به زبان عربي هم صحبت مي كنند كه درميان آنها كساني هستند كه پيش از اين درسفارت خانه هاي اسرائيل درقاهره و امان فعاليت مي كردند .

وي افزود : سفر هيات بلند اسرائيلي در دوحه كه به طور بسيار مخفيانه و بدون هرگونه تبليغات رسانه اي صورت گرفته است با هدف بهبود روابط ميان دوحه و تل آويو بويژه درزمينه تجاري و اقتصادي و دركنار آن هماهنگي مواضع سياسي در سطح محافل بين المللي است.

اين منابع اضافه كردند : توافق قطر وتل آويوبراي عادي سازي روابط به دور از اطلاع رسانه هاي گروهي و به منظورجلوگيري از انتقادهاي كشورهاي عربي از دوحه صورت گرفت.

سيلوان شالوم وزيرامور خارجه رژيم اسرائيل پس از ديدار با عبدالوهاب عبدالله همتاي تونسي خود درنيويورك گفته بود : شرايط مناسبي براي نزديك شدن روابط ميان اسرائيل با كشورهاي عربي و اسلامي فراهم شده و اين نزديكي مي تواند به برقراري روابط كامل ديپلماتيك برسد.

لازم به ذكر است كه در جريان اجلاس اخير مجمع عمومي سازمان ملل متحد، وزيران امور خارجه قطر ، اندونزي و تونس با وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي ديدار كردند.

جالب توجه اينكه وزيرامورخارجه قطر اخيرا خواستار تبعيت همه كشورهاي عربي از اقدام اين كشور در برقراري تماس هاي ديپلماتيك با مقامات تل آويو شده وتاكيد كرد: دوحه به عادي سازي روابط با تل آويو حتي پيش از تشكيل كشور مستقل فلسطين مي انديشد.

اين اقدامات درشرايطي است كه تماس هاي علني و پشت پرده برخي كشورهاي عربي با اسرائيل مورد انتقاد اتحاديه عرب قرار گرفته واين اتحاديه تاكيد دارد كه اسرائيل مستحق چنين پاداش هايي نيست زيرا هنوز از مناطق اشغالي عقب نشيني نكرده است و به قطعنامه هاي بين المللي نيز عمل نكرده است.