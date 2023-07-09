ورود تیم صهیونیستی به عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای صهیونیستی از استقبال از تیم رژیم صهیونیستی در عربستان سعودی در جریان حضور در فینال جام جهانی بازیهای رایانهای خبر دادهاند.
گفته شده عربستان سعودی از تیم فیفا رژیم صهیونیستی در جریان حضور در فینال جام جهانی بازیهای رایانهای استقبال کرده است.
مجری شبکه عبری زبان کان در توضیح این دیدار گفته است این چیزی است که ما هر روز شاهد آن در روابط با عربستان نیستیم. این گزارش در ادامه افزود که تیم فیفای تل آویو در ریاض برای شرکت در فینال جام جهانی بازیهای رایانهای به زمین نشسته است و اکنون در عربستان سعودی به سر میبرد.
گوینده تلویزیون کان توضیح داد که بازیکنان اسرائیلی از درب ورودی با پاسپورت اسرائیلی و بدون مخفی شدن وارد فرودگاه شدند.
رسانههای صهیونیستی همچنین به نقل از «روی فلدمن»، بازیکن تیم اسرائیلی فیفا که برای قهرمانی در رقابتهای بازیهای فوتبال رایانهای به میزبانی عربستان سعودی رقابت میکند، گفتند: «همه چیز خوب پیش رفت. آنها در فرودگاه منتظر ما بودند و در واقع مراحل ورود ساده و سریع بود.»
بازیکن صهیونیستی افزود: «هیچ چیز پیچیدهای وجود نداشت، همه خوب بودند، به ما احساس امنیت دادند و ما احساس میکردیم که در خانه خود هستیم.»
به گفته «روئی کیس»، روزنامه نگار صهیونیستی، این سه بازیکن صهیونیست فیفا به همراه «ارز گابای»، مربی تیم و معاون مدیر این تیم با پاسپورت اسرائیلی وارد عربستان شدند.
«زویکا کوسمان»، مدیر تیم ملی رژیم صهیونیستی نیز با مقامات فیفا در تماس بوده است تا اطمینان حاصل کند که سعودیها «مانع ورود اعضای تیم ملی به پادشاهی عربستان برای شرکت در مسابقات نشدهاند.»
وی ادامه داد: «در واقع تیم اسرائیلی نامهای از یک انجمن ورزشی عربستان دریافت کرد که به آنها اجازه ورود داده بود و نام اسرائیل در آنجا به طور مشخص نوشته نشده بود و در نامه گفته شده بود که همه ملی پوشان تیمها میتوانند وارد عربستان سعودی شوند.»
کیس فاش کرد که «وزارتخانههای دولتی عربستان از جمله وزارتهای فرهنگ، ورزش و کشور در این زمینه به تیم کمک کردند، اما هیچ تماس مستقیمی بین طرف اسرائیلی و طرف سعودی وجود نداشت و همه چیز از طریق فیفا انجام شد.»
به گفته این روزنامهنگار اسرائیلی، این تیم در آنجا توسط نیروهای محلی و توسط محافظان امنیتی خصوصی غیر اسرائیلی محافظت میشود. او همچنین اشاره کرد که اسرائیلیها احتمالاً وقتی در خیابان هستند هویت خود را فاش نخواهند کرد.
این موضوع حدود یک هفته پس از آن صورت میگیرد که وب سایت صهیونیستی واللا جزئیات تماس تلفنی «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با «الی کوهن»، وزیر امور خارجه اسرائیل را فاش کرد. گفته شده در آن تماس تلفنی بلینکن با اشاره به تشدید تنش اخیر در کرانه باختری به کوهن گفته است: «موضوع (عادی سازی روابط تل آویو و ریاض) برای واشنگتن بسیار دشوارتر و شاید حتی غیرممکن است، در حالی که حیاط خلوت اسرائیل (کرانه باختری) در آتش است.»
«باربارا لیف»، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک نیز در ابتدای ماه جاری در جلسه استماع در کنگره گفت که گزارشهای نادرست و انتشار بیش از حد خبرهای انحرافی در مطبوعات اسرائیل در مورد عادی سازی احتمالی روابط اسرائیل و عربستان وجود دارد. یک وبسایت آمریکایی نیز اشاره کرده که «ایالات متحده به دنبال گامهای افزایشی برای عادیسازی کامل است، اما این مسیر همچنان پر پیچ و خم و بسیار دشوار است.»
در حالی که برخی از رسانههای صهیونیستی نزدیک به نتانیاهو از عادیسازی قریبالوقوع روابط با عربستان سعودی صحبت میکنند، رسانههای دیگر صهیونیستی میگویند که «عربستان سعودی در حال حاضر خواهان عادیسازی روابط با اسرائیل نیست و زمان آن فرا رسیده است که این سیگنال درک شودکه شرایط عادی سازی آن چنان هم محیا نیست.»
پیش از این، «دانیل شاپیرو»، سفیر سابق آمریکا در «رژیم صهیونیستی» در جلسه استماع در کنگره گفته بود که توافقهای عادیسازی با «اسرائیل» با چالشهای جدیدی مواجه است که مهمترین آن حمایت نسبتاً کم از عادیسازی، و کاهش محبوبیت این مسئله حتی در دورههای فعلی و نزد سران ارشد سعودی است.
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