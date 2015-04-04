«برای مدیران» به چاپ داوزدهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب، برگرفته از گفتارها و گزیده های کلام رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) در مقوله های مختلف مدیریت است. در این اثر ویژگی های مدیران و آنچه آن ها برای ادای درست تکالیف مدیریتی خود در تحقق دولت اسلامی باید بدانند، با استخراج از کلام شیوای رهبری و مواضع روشن ایشان در این زمینه، آمده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی از بدو رهبری تاکنون نصایح، توصیه ها و بعضاًَ تعریف ها و یا هشدارهایی نسبت به مدیران مختلف کشور داشته اند که در شرایط زمانی مختلف منجر به اصلاح رفتار مدیران شده است.

کتای یادشده در ۹ فصل به نگارش در آمده است. فصل اول با عنوان مدیران؛ اهمیت و جایگاه در نظام اسلامی، تاثیر مدیران در سرنوشت جامعه و اهمیت آن را در نظام اسلامی مورد ارزیابی قرار می دهد. فصل دوم با نام مدیران؛ معنویت، هشدارهایی را برای این نهاد اجتماعی بازگو می کند تا به واسطه آن بتواند در مسیر درست و اسلامی قدم بردارد و فصل سوم اخلاقیات یک مدیر موفق و مورد تایید اسلام را معرفی می کند.

در فصل چهارم با عنوان گزینش همکاران، مقام معظم رهبری شیوه های انتخاب همکاران کارشناس و خصوصیت هایی که باید همکاران یک ارگان داشته باشند را برمی شمارند و در این بین بر عنصر تقوا و تعهد و اخلاص تاکید ویژه ای دارند. نظارت بر زیر مجموعه، عنوان فصل پنجم این کتاب است که در آن به مدیران هر سازمان تاکید می شود که سلسله مراتب خود را به دقت زیر نظر داشته باشند و عملکرد و رفتار آنان را زیر ذربین قرار دهند تا شاهد پیشرفت های بیشتر آن سازمان باشیم.

فصل ششم با عنوان مدیران انقلابی، بازگو کننده مدیرانی است که باید به آرمان های نظام جمهوری اسلامی و اصول قانون اساسی اعتقاد داشته و آن را سرلوحه کار خود قرار دهند و فصل هفتم وظایف و ویژگی ها یک مدیر موفق را نشان می دهد. فصل هشتم هم به آسیب شناسی موانع موجود بر سر راه مدیران هر کشور می پردازد و در فصل آخر نامه امام علی (ع) به مالک اشتر به عنوان یک الگوی برجسته برای مدیران تدوین شده تا با استناد به آن بتوانند بهترین مسیر را برای کامیابی بیشتر انتخاب کنند.

چاپ دوازدهم کتاب «برای مدیران» با ۱۶۶ صفحه، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۸ هزار تومان عرضه شده است.