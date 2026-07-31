رگبارهای پراکنده در ارتفاعات گلستان تداوم دارد؛دریا تا یکشنبه مواج است

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیشیابی، طی روزهای آینده آسمان گلستان نیمهابری تا گاهی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و شب، بهویژه در مناطق کوهپایهای و کوهستانی، شرایط برای رشد ابر، وقوع رگبارهای پراکنده و احتمال رعدوبرق مهیا است.
وی افزود: این ناپایداریها تا اوایل هفته ادامه خواهد داشت و احتمال بارشهای موقت و پراکنده در نواحی مرتفع استان دور از انتظار نیست.
معقولی با اشاره به وضعیت دمای هوا گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد طی چند روز آینده تغییرات محسوسی در دمای استان رخ نخواهد داد و شرایط دمایی نسبتاً پایدار خواهد بود.
کارشناس هواشناسی گلستان همچنین درباره وضعیت دریای خزر هشدار داد و گفت: دریا تا روز یکشنبه مواج پیشبینی میشود و برای انجام فعالیتهای دریایی، صیادی و تردد شناورها شرایط مساعد نخواهد داشت.
وی از شهروندان، گردشگران و بهرهبرداران دریایی خواست با توجه به مواج بودن دریا و احتمال وقوع ناپایداریهای محلی، هشدارهای هواشناسی را جدی گرفته و از انجام فعالیتهای غیرضروری در دریا خودداری کنند.
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