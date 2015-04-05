شرکت نمایشگاه های اصفهان در نمایشگاه حلال مالزی حضور یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه و همایش های بین المللی از ۳۰ مارس تا چهارم آوریل (۱۰ تا ۱۵ فروردین ۹۴) برگزار شد و شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان پاویون جمهوری اسلامی ایران را در این نمایشگاه دایر کرد.

در نمایشگاه امسال، ۵۹۰ شرکت در ۶۴۰ غرفه حضور یافتند که از این بین ۵۵ درصد غرفه ها به مالزیایی ها و ۴۵ درصد غرفه ها به تجار صنعت حلال از ۲۰ کشور جهان اختصاص داشت. هشت شرکت ایرانی از استان های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، کرمان و البرز در قالب ۱۹ غرفه با عرضه انواع خشکبار و خرما، بیسکوییت و ویفر، آبمیوه و سرکه های میوه، ماکارونی و پاستا و مربا و عسل گوشه ای از توانمندی های خود را در صنعت غذای حلال به جهانیان عرضه کردند.

غرفه های ایرانی در یازدهمین نمایشگاه صنعت حلال مالزی به طور میانگین روزانه شاهد بازدید ۴۰ تاجر از مالزی و کشورهای منطقه بودند که از این طریق مذاکرات فراوانی در مورد نحوه افزایش تعاملات تجاری با طرف های ایرانی صورت گرفت. ایران در بین ۲۰ کشور خارجی شرکت کننده در نمایشگاه حلال مالزی از نظر تعداد شرکت های حضور یافته در رتبه ششم قرار دارد.

در این نمایشگاه کشورهای غیر اسلامی اروپایی مانند فرانسه، بلژیک و هلند نیز تولیدات خود در صنعت غذایی حلال را عرضه کرده اند. شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برای یازدهمین سال متوالی به عنوان نماینده اتحادیه توسعه تجارت خارجی مالزی در ایران، شرکت های ایرانی را در بزرگترین نمایشگاه بین المللی محصولات حلال دنیا راهبری کرد. این نمایشگاه با حضور "نجیب تون رزاق" نخست وزیر مالزی و "مصطفی محمد"، وزیر صنعت و تجارت خارجی این کشور گشایش یافت.

حضور نخست وزیر مالزی در غرفه های ایرانی از نکات قابل توجه این نمایشگاه بود.

وی که اکنون ریاست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) را بر عهده دارد، در این بازدید بر اهمیت صنعت حلال در عرصه جهانی تأکید کرد. وی همچنین از عزم مالزی برای توسعه صنعت حلال در بین کشورهای این منطقه خبر داد. نجیب تون رزاق به سابقه بیش از ۱۰ ساله مالزی در صنعت حلال و برگزاری نمایشگاه این صنعت اشاره کرد و گفت: مالزی باید به عنوان قطب تجارت صنعت حلال در منطقه آسه آن تبدیل شود.

همایش نهادهای بین المللی صدور گواهی حلال، هشتمین همایش جهانی حلال، گردهمایی گواهی دهندگان، گردهمایی اساتید دانشگاه، گردهمایی تجاری و گردهمایی علما، ۶ همایشی بود که در حاشیه نمایشگاه بین المللی صنعت حلال در کوالالامپور برگزار شد.

گفتنی است ارزش صادرات محصولات حلال مالزی در سال ۲۰۱۳ میلادی، حدود ۲۰ میلیارد دلار بوده است.

بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، هم اکنون سهم ایران از بازار ۷۰۰ میلیارد دلاری برند حلال در جهان تنها حدود ۴۰۰ میلیون دلار است.