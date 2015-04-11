پاکدشت قطب تولیدگل وگیاه درکشور/تولید۶۰درصدگل شاخه بریده کشور

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان پاکدشت به دلیل همجواری با پایتخت از اهمیت جغرافیایی بالایی در استان تهران برخوردار است و از ظرفیت ها و پتانسیل های فراوانی در بخش های کشاورزی و صنعتی بهره می برد.

شاید بسیاری از مردم استان تهران و حتی کشور، شهرستان پاکدشت را با شهرک های صنعتی متعدد و کارخانجات فراوان آن بشناسند به طوری که این شهرستان به عنوان قطب صنعتی استان تهران محسوب می شود اما باید توجه داشت که ظرفیت های این شهرستان فقط در بخش صنعتی خلاصه نمی شود.

پاکدشت یکی از قطب های اصلی تولید گل در کشور

شهرستان پاکدشت امروز توانسته است در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و اقتصادی به پیشرفت های بزرگ و قابل توجهی برسد و این امر مرهون تلاش سرمایه گذاران و فعالان تولیدی و اقتصادی و همراهی مسئولان است.

امروز بسیاری از کارشناسان کشاورزی و فعالان گل و گیاه اعتقاد دارند که در صورت معرفی بهتر و مطلوب تر گل و گیاه پاکدشت می توان شاهد رشد روزافزون تولیدات این شهرستان بود.

ظرفیت بالای شهرستان پاکدشت در تولید گل و گیاه

فرهاد بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان پاکدشت در زمینه تولید گل و گیاه از ظرفیت های ویژه و بالایی برخوردار است به طوری که اقلیم این شهرستان مستعد برای پرورش این محصول زیبا است.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز شاهد توجه هر چه بیشتر فعالان و تولیدکنندگان به بخش گل و گیاه در پاکدشت است به طوری که تولید گل در سالهای اخیر به منزله یک شغل جدی در بین مردم این شهرستان دنبال می شود.

رشد روز افزون تولید گل و گیاه در پاکدشت

وی ادامه داد: یکی از بخش هایی که طی سال های اخیر در شهرستان پاکدشت با رشد قابل توجهی روبرو بوده است، تولیدات گلخانه ای این شهرستان است به طوری که امروز پاکدشت به عنوان یکی از قطب های گل و گیاه کشور به حساب می آید.

علیرضا قاسمی فرزاد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تولید گل و گیاه در سطح شهرستان پاکدشت طی سالهای اخیر با رشد قابل توجهی روبرو بوده است به طوری که این شهرستان به عنوان یکی از مراکز مهم تولید گل در کشور محسوب می شود.

وی ادامه داد: شهرستان پاکدشت را باید یکی از قطب های اصلی تولید گل و گیاه در کشور دانست به طوری که این شهرستان بیش از ۶۰ درصد گل شاخه بریده کشور را تولید می کند.

فرماندار پاکدشت افزود: با برگزاری نمایشگاه گل و گیاه و نشان دادن توانمندی های شهرستان پاکدشت در این بخش می توان شاهد گسترش فعالیت در این حوزه بود.

قاسمی فرزاد اضافه کرد: اگرچه شهرستان هایی نظیر دماوند، شهریار و شمیرانات نیز در تولید گل و گیاه فعال هستند اما بدون شک باید پاکدشت را در رتبه نخست تولید گل و گیاه استان تهران و به عنوان یکی از قطب های اصلی این محصول در کشور دانست.

این مسئول گفت: در سطح شهرستان پاکدشت گل هایی نظیر آنتوریوم، ژربرا، رز، میخک، استرومربا، استرلیتزیا، لیسیانتوس، مریم و گلایول تولید می شود که کیفیت بالای آن می تواند مورد توجه صادر کنندگان قرار بگیرد.

وی تأکید کرد: با حمایت های صورت گرفته و ورود فعالان اقتصادی جدید به بخش تولید گل و گیاه، هم اکنون بیش از یک‌ پنجم اراضی گلخانه‌ای کشور در پاکدشت قرار دارد به طوری به گفته مسئولان، این شهرستان در طول سال بیش از ۸۵۰ میلیون گل شاخه بریده تولید و بیش از ۶۰ درصد تولید این محصول را به خود اختصاص داده است.